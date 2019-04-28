BURCU ÇALIK- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü özel milletlerarası okulların öğrenci iş ve işlemlerinin tamamını elektronik ortama taşıyacak ve bu alanın daha sağlıklı denetlenmesini sağlayacak "Milletlerarası Okullar Bilgi İşletim Sistemi"ni (MOBİS) uygulamaya aldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, MEB, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan, sadece yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim gördüğü milletlerarası özel okulların öğrencilerle ilgili işlemleri daha sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi ve bu okulların denetim sürecinin daha etkin yapılabilmesi amacıyla kısa süre önce yeni bir sistem geliştirdi.

MEB, 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan, "eğitimde Türkiye'nin etki alanını genişletmesine hizmet etmek amacıyla Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin devam edebildiği milletlerarası özel öğretim kurumlarının sayılarının artırılması" hedefi doğrultusunda söz konusu okulların öğrencilerle ilgili tüm iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayacak "Milletlerarası Okullar Bilgi İşletim Sistemi (MOBİS)" hizmete sunuldu.