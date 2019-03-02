(Özel) Milli savunma sanayi teknolojisine milli rüzgar tüneli ile destek

Geliştirilen milli İHA, SİHA , muharip uçak ve benzeri sistemlerin yurt dışındaki testleri Türkiye’de kurulan milli rüzgar tünelinde gerçekleşerek yurt dışına bağımlılığı ortadan kalkacak.

ODTÜ Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezinin (ODTÜ RÜZGEM) çalışmaları sonucunda Türkiye’nin en büyük ve en hızlı milli rüzgar tüneli kuruldu. Geliştirilen milli İHA, SİHA, muharip uçak ve benzeri sistemlerin yurt dışındaki testleri Türkiye’de kurulan rüzgar tünelinde gerçekleşecek. Yeni kurulan tesis İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi. Yerli rüzgar tüneli Türkiyeyi bu alanda rakiplerine göre avantajlı konuma getirecek. Hava yastıkları üzerinde kayarak yer değiştirebilen modüler yapısı ve modern tasarımıyla farklı test bölgeleri bulunan milli rüzgar tünelinde erişilebilecek en yüksek hız yaklaşık 340 kilometre saat olup bu tünel çeşitli İnsansız Hava Aracı (IHA), Silahlı İnsansız Hava Aracı (SIHA), Milli Muharip Uçak ve benzeri sistemlerin aerodinamik testleri, helikopter projeleri kapsamındaki çeşitli testler, rüzgar türbin kanat profil testleri ve rüzgar santralleri aerodinamik testleri, yüksek bina ve köprü rüzgar yükü testleri, şehir modelleri rüzgar testleri ve otomotiv sektöründeki bazı testlerin yapılabileceği şekilde ölçüm sistemleri ile donatıldı.

ODTÜ Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Uzol, milli rüzgar tüneli hakkında bilgi verdi. Uzol, “ODTÜ Rüzgar Enerjisi Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi, dönemin Kalkınma Bakanlığı tarafından araştırma alt yapı destekleme projesidir. Kalkınma Bakanlığından gelen fonların yarısını kullanarak rüzgar tüneli kuruldu. Şuan bina olmak üzere her şey yerli firmalar tarafından üretildi. İlk başta yurt dışından ithal etmeyi planladığımız bazı parçalarda yerli olarak üretebildiğimizi fark ettik ve onları yerli olarak sağladık. Ölçüm sistemleri ile ilgili çok önemli parçaların yerli portatiflerini üretmeye başladık. Yerli katkı oranı çok yüksek bir sistem ve bir araştırma ve ARGE alt yapısı oluştu” dedi.