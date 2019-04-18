(Özel) Minibüsçüden insanlık ölmemiş dedirten davranış

Pendik’te bir vatandaş, yanlış bindiği minibüsten inerken yüklü miktarda parasını araçta unuttu. Parayı fark eden minibüsçü, paranın bulunduğu çantadaki kimliğe bakarak sahibine ulaşmaya çalıştı. Başka bir hatta çalışan şoför arkadaşını arayan minibüsçü, paranın sahibinin o araçtakilerden biri olduğunu tespit etti. Minibüsçü daha sonra paranın sahibiyle buluşarak parayı geri verdi. Minibüsçünün parayı teslim ettiği anlar minibüsün güvenlik kameralarına yansıdı. Bu örnek davranışı ile minibüs sürücüsü insanlık ölmemiş dedirtti.

Pendik’te geçtiğimiz günlerde bir vatandaş, Rasim Değirmenci’nin kullandığı hatlı minibüse binerek ön koltuğa oturdu. Ardından sürücüye minibüsün nereye gittiğini soran vatandaş, sürücüden aldığı cevapla yanlış araca bindiğini anladı. Minibüs sürücüsü Değirmenci, şahsa binmesi gereken minibüsü söyleyerek yönlendirdi. Başka minibüse binmek için araçtan inen şahıs o sırada para dolu çantasını oturduğu yerde unuttu. Yüklü miktarda parasını araçta unutan şahıs başka bir hatlı minibüse binerek yoluna devam etti. Kısa süre sonra minibüs sürücüsü, torpidonun üstünde bir çanta olduğunu fark etti. Koltukta oturan yolcuya çantanın kendisine ait olup olmadığını soran sürücü hayır cevabını alınca, çantanın minibüsten inen kişiye ait olduğunu anladı. Minibüsçü, çantanın sahibine ulaşmak için içerisindeki kimliği alarak bilgilerine baktı. Ardından şahsı yönlendirdiği minibüsün şoförünü arayan sürücü, minibüste o isimde birinin olup olmadığını sordu. Çantanın sahibinin minibüste olması üzerine, sürücü ile çantanın sahibi telefonda konuşarak buluşmak üzere anlaştılar. Daha sonra parasını minibüste unutan şahıs ile buluşan minibüsçü, unutulan paraları sahibine geri verdi. Minibüsçünün araçta unutulan parayı sahibine teslim ettiği anlar minibüsün içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüsünde unutulan yüklü miktarda parayı sahibine geri teslim eden Rasim Değirmenci, bu örnek davranışıyla insanlık ölmemiş dedirtti.