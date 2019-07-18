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(Özel) Minibüsçülere sivil trafik ekiplerinden şok uygulama

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 16:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde hareket halindeki minibüsten düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar’ın yaşadığı olaydan sonra İstanbul polisi de minibüsçülere yönelik çalışmalarını artırdı.

(Özel) Minibüsçülere sivil trafik ekiplerinden şok uygulama

Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde hareket halindeki minibüsten düşerek hayatını kaybeden Günay Gönülaçar’ın yaşadığı olaydan sonra İstanbul polisi de minibüsçülere yönelik çalışmalarını artırdı. Hareket halindeyken yolcuların güvenliği tehlikeye sokan ve kapısı açık ilerleyen minibüsçüler, sivil trafik ekipleri tarafından görüntülenerek tespit edildi ve cezai işlem uygulandı.Kapısı açık ilerleyen bir minibüs sürücüsünün, havanın sıcak olmasını bahane etmesi ise ekipleri şaşkına çevirdi.
Kocaeli’nde yaşanan üzücü olayın ardından çalışmalarını yoğunlaştıran İstanbul polisi, minibüsçülere yönelik şok bir uygulama gerçekleştirdi. Yolcu gibi minibüslere binen sivil trafik polisleri, kural ihlali yapan ve özellikle kapısı açık ilerleyerek yolcu güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüleri tek tek tespit etti. Yaşanan trafik ihlallerini cep telefonu ile görüntüleyerek tespit eden trafik ekipleri, uygulama noktalarında sürücülere cezai işlem uyguladı.
Yapılan bu uygulama ise yolculardan büyük takdir gördü. Minibüslerin sürücüleri, araçlarındaki sivil trafikçilerin şokunu yaşarken, yolcular yapılan uygulamadan memnun kaldı. Yolcular, “Şaşırdım. Çocuk ben emniyettenim deyince çok şaşırdım. Çok beğendim. Sık sık yapılsın” dedi. Bazı yolcular da sürücülerin hareket halindeyken telefonla konuştuğundan şikayetçi oldu.
Kapısı açık olduğu için ceza uygulanan sürücüler ise havaların sıcak olmasından dolayı kapı açık ilerlediklerini söylediler. Ceza yiyen bir sürücü ise, klimasının arızalı olduğunu ve parça beklediğini söyledi. Sürücülere, ‘Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak’tan 108 lira para cezası kesildi.
Uygulama noktalarında bu cezalar kesilmesine rağmen, cezayı yedikten sonra ayrılan bazı minibüs sürücülerinin hala kapılarını kapatmadan ayrıldıkları görüldü.

(Özel) Minibüsçülere sivil trafik ekiplerinden şok uygulama

(Özel) Minibüsçülere sivil trafik ekiplerinden şok uygulama

(Özel) Minibüsçülere sivil trafik ekiplerinden şok uygulama

(Özel) Minibüsçülere sivil trafik ekiplerinden şok uygulama

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