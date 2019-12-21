HABER

(Özel) Minibüsten 3 ton kaçak akaryakıt çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 09:23 | Son Güncelleme

İstanbul’da polis ekipleri şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu.

İstanbul’da polis ekipleri şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Minibüsün kapıları açılınca polis ekipleri şaşkınlık yaşadı. Minibüsün kasasında tankların içerisinde 3 ton kaçak mazot bulundu.
Sultanbeyli’de yolda ilerleyen minibüsü şüphe üzerine durduran Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araçta incelemelerde bulundu. Polisin yaptığı sorgulamasında minibüsün yakalaması olduğu ve icra satış şerhi konulduğu ortaya çıktı.
Minibüste yapılan incelemede 3 adet tank varil içinde kaçak mazot olduğu belirlendi. Faturası veya sevk irsaliyesi olmayan mazotun miktarının 3 ton olduğu tespit edildi. Araç sürücüsüne trafik yönünden çeşitli maddelerden toplam 7 bin 581 TL idari para cezası uygulandı.
Araç sürücüsü Abdulkadir B. ve yolcu Eyyüp C. isimli şahıslar gerekli işlemler için Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi.

Marmaris'te tuvalet şoku! Marmaris'te tuvalet şoku!
Diyarbakır Lice'de 'Kıran 11' operasyonu başlatıldıDiyarbakır Lice'de 'Kıran 11' operasyonu başlatıldı
Rubik küple odaklanmayı artırdı, başarıyı katladıRubik küple odaklanmayı artırdı, başarıyı katladı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

İBB önündeki protestocular İmamoğlu'yla görüştü: İsterseniz soğukta yatabilirsiniz

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Senaryo hatası sosyal medyayı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Ve Trump imzaladı! Türkiye'ye yaptırım...

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Gece yarısı feci kaza! Çok sayıda yaralı var

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Savunma Bakanı Esper'den dikkat çeken Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

BMC'nin sahibinden Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! "Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu" başladı

Kıran-11 Narko-Terör Operasyonu başladı

TIR'ın çarptığı kadın hayatını kaybetti

Sabah 06.00'da acı görüntü...

İBB önündeki fayton protestosunda 2. gün... Bu gece de çadırlarda sabahladılar

İmamoğlu'yla görüşüp 'devam edeceğiz' dediler

Diyarbakır Sur Belediyesi'ne, kaymakam Çiftçi kayyum olarak atandı

Diyarbakır'ın o belediyesine kayyum atandı

Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan yaya öldü

Karşıya geçmek isterken canından oldu...

Bursa'da kağıt fabrikasında yangın! 10 kişi ölümden döndü

Bursa'da kağıt fabrikasında yangın! 10 kişi ölümden döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.