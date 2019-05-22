HABER

(Özel) Minibüsten düşen genç kızın babası isyan etti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.05.2019 10:30 | Son Güncelleme

Maltepe’de kapısı açık şekilde ilerleyen minibüsten düşen genç kızın beyin travması geçirdiği ve kalçasının kırıldığı öğrenildi.

Maltepe’de kapısı açık şekilde ilerleyen minibüsten düşen genç kızın beyin travması geçirdiği ve kalçasının kırıldığı öğrenildi. Genç kızın babası minibüs terörüne isyan ederek, “Çocuğuma davacı mısın diye soruyorum ‘Baba davacı olsam da bir şey olmayacak’ diyor, çünkü kimse bir ceza vermeyecek” dedi.
Maltepe’de geçtiğimiz günlerde tıka basa yolcu dolu olan bir minibüs kapısı açık şekilde ilerlediği sırada minibüste bulunan bir genç kız yola düşmüştü. Bir anda minibüsten düşen genç kız, arkadan gelen kamyonetin altında kalmaktan da son anda kurtulmuştu. Hastaneye kaldırılan gencin beyin travması geçirdiği ve kalçasında kırık meydana geldiği öğrenildi. Genç kızın babası ise kızının yaşadığı minibüs terörüne isyan etti. Olayla ilgili konuşan baba, “Kızımın kaza geçirdiğini annesi haber verdi bana. Hastaneye gittiğimiz zaman kızımın yanına giremedik zaten. Doktorların söylediğine göre beyin travması geçirmiş, kalçasında kırık olduğunu. Bir baba olarak çok üzüldüm. Genelde bu ortamda bütün hatlarda olan minibüsçülerin bu işlere hiç dikkat etmediklerini görüyoruz. Başka olaylar da olduğunu görüyoruz. Hiç kimsenin bir ders almadığını görüyoruz. Şikayetçi olsak da fayda etmiyor, bir ceza alamıyorlar. Aynen yerimizde kalıyoruz. Çocuğuma davacı mısın diye soruyorum, ‘Baba davacı olsam da bir şey olmayacak’ diyor. Çünkü kimse bir ceza vermeyecek” dedi.
Kızının sağlık durumu hakkında konuşan baba, “Şu anda evde yatıyor, kalçası kırık. En az 1-1 buçuk ay yatacak. Beyin için bu hafta tomografi çekeceğiz, son durumuna bakacağız. Çünkü kılcal damarında çatlama vardı, yatıyor şu an” diye konuştu.

PARTNERRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiyeRamazan Bayramı'nı İstanbul'da geçireceklere 14 tavsiye
Düzenli kontrolü yapılmayan asansörler tehlike saçıyorDüzenli kontrolü yapılmayan asansörler tehlike saçıyor
Çalınan otomobilini 25 parça olarak bulduÇalınan otomobilini 25 parça olarak buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Göksu'dan İmamoğlu'nun sözlerine yanıt!

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

Süper Lig ekibine Avrupa şoku! Gidemiyor

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

'Fener Ol'da son gelir heyecan yarattı!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Son dakika: Vize dolandırıcılarına 8 ilde dev operasyon!

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

Müjdeyi Binali Yıldırım verdi: Bayramdan önce ödenecek

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Bu nasıl anne? Kızına yaptığı işkenceden farksız

Antalya'daki cinayeti, jandarmanın kurduğu özel ekip çözdü

Korkunç! Hastanede fişini çekmiş

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Van'da 'gökyüzündeki gözler' düşmana korku salıyor

3 bin 100 rakımlı tepedeki 'göz'

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Tüm yurtta 19 Mayıs kutlamaları

Adım adım 19 Mayıs

Adım adım 19 Mayıs

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.