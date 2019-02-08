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(Özel) Minik Havva’nın ikinci ameliyatı da başarılı geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 17:41 | Son Güncelleme

Kartal’da göçükten 19 saat sonra kurtarılan Havva Tekgöz’ün bacağından gerçekleştirilen ikinci ameliyatı da başarılı geçti.

Kartal’da göçükten 19 saat sonra kurtarılan Havva Tekgöz’ün bacağından gerçekleştirilen ikinci ameliyatı da başarılı geçti. Minik Havva hastanede görüntülendi.
Kartal’da çöken binadan 19 saat sonra kurtarılan minik Havva bugün bacağından ikince kez ameliyat oldu. Havva’nın ameliyatının iyi geçtiği öğrenilirken, küçük kız hastanede ilk kez görüntülendi.

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