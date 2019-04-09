(Özel) Minikler hem eğlendi, hem keşfetti

Bursa’da, Tekfest Bilim Festivali’nde minikler hem eğlendi, hem de kabiliyetlerini keşfetti.

Kodlanan değil, kodlayan bir gelecek için yola çıkan Özel Teknoloji Fen Okulları, bir alışveriş merkezinde düzenlediği Tekfest Bilim Şenliği ile bir birinden farklı atölye çalışmalarına imza attı. Kabiliyetlerini keşfetme imkanı bulan minik öğrenciler, becerilerini de pratiğe dökme fırsatı buldu. ’English for Fun’ ve ’Ahşap Boyama’ atölyeleri ile eğlenceli vakit geçiren anaokulu öğrencileri, küçülen kağıt etkinliği ile birbirinden güzel kolye ve bileklik yaptı.

İlkokul ve ortaokul öğrencileri için oluşturulan fen deneyleri ve bilişim atölyelerine gösterilen ilgi, yeni bilgiler öğrenmeye doymayan geleceğin bilim insanlarını ağırladı. Eğitmenlerin nezarezinde gerçekleşen atölyelerde, ailesiyle beraber robotlarla futbol maçı yapan çocuklar, robotları ustalıkla yöneterek, maçın kazananı olmak için yarıştı.

Kağıt devre etkinliği ile organlarımızı ışıklandıran öğrenciler, onshape programı ile tasarımlarını 3D yazıcı ile ürün haline dönüştürmeyi ihmal etmedi. Sabun kalıpları ile kendi sabunlarını yapan öğrenciler, el kremi yaparak ailelerine hediye etmeyi unutmadı.

Bilim Şenliğinin renkli dünyasının çocuklara sunulduğu eğlence dolu Tekfest çocukların yoğun ilgisi ile karşılaştı.