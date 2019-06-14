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(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 08:59 | Son Güncelleme

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yatakçı dükkanına daldı.Kaza, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi.

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yatakçı dükkanına daldı.
Kaza, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Aracıyla ana yola çıkmak için dönen 16 JMF 62 plakalı aracın sürücüsü Nazım S, direksiyon hakimiyetini kaybederek yatak satışı yapan iş yerinin camını kırarak içeri girdi. Dükkanda çalışanlar kendilerini dışarı zor attı. İş yerine giren otomobil dükkanda bulunan yataklara çarparak durabildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, büyük maddi hasar meydana geldi.
İş yerinde müşteri bekledikleri esnada büyük bir gürültüyle içeri bir otomobilin girdiğini ifade eden mekan sahibi Şaban Kara, "Araç sürücüsü muhtemelen frene basmak isterken gaza basınca dükkana girdi. Dükkanda biz ve çalışanlarımız vardı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı" dedi.

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi

(Özel) Mobilya mağazasına müşteri yerine otomobil girdi
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