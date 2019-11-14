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(Özel) Montunu kamufle ederek turistin cep telefonunu çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 09:09 | Son Güncelleme

Fatih’te bir mağazanın önüne gelen 4 bayan turist, alışveriş yapmak için mağazaya gireceği esnada cebindeki telefonu bir kişi tarafından çalındı.

Fatih’te bir mağazanın önüne gelen 4 bayan turist, alışveriş yapmak için mağazaya gireceği esnada cebindeki telefonu bir kişi tarafından çalındı. Şahsın montunu kamufle ederek turistin cep telefonunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih Laleli’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş için Laleli’de bulunan bir mağazanın önüne gelen 4 kadın turist burada bir süre beklemeye başladı. Ellerinde poşetler bulunan 4 kadın turist bir süre kendi aralarında konuştuktan sonra merdivenlerden çıktı. Sırayla merdivenleri çıkmaya başlayan kadın turistin arkasından gelen şahıs, elinde montu kamufle ederek kadın turistin cebindeki cep telefonunu aldı. Telefonu alan şahıs daha sonra hiçbir şey olmamış gibi merdivenlerden inerek oradan uzaklaştı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı
Laleli’de 4 kadın turistin alışveriş için geldiği mağaza önünde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadın turistlere yaklaşan şahıs, elindeki montu kamufle ederek kadının cebinden cep telefonunu çalıyor.

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