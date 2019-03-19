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(Özel) Motor sürerken küp çözen sürücüye şok haber

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 09:33 | Son Güncelleme

Bursa’da motosiklet sürerken ellerini bırakıp rubik küp çözüp kaydettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan motor sürücüsü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek ehliyetine el konuldu, yüklü miktarda para cezasına çarptırıldı.Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi.

(Özel) Motor sürerken küp çözen sürücüye şok haber

Bursa’da motosiklet sürerken ellerini bırakıp rubik küp çözüp kaydettiği anları sosyal medya hesabından paylaşan motor sürücüsü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince tespit edilerek ehliyetine el konuldu, yüklü miktarda para cezasına çarptırıldı.
Olay merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Farklı fikirleriyle motosikletiyle sosyal medya fenomeni olmak isteyen bir kişi, motosikletinin üzerine yerleştirdiği kutudan çıkardığı rubik küpü trafikte seyir halindeyken çözmeye çalıştı.
Rubik küpü çözmesini, motosiklet kullanmasını bildiğini anlatan çılgın genç, "O halde neden motosiklet kullanırken rubik küpü çözmeyeyim" diyerek yola çıktım. İlk videomu çektim" dedi. Çılgın genç 35 kilometre hızla seyreden motosikletinde küpü çözdü.
Trafiğe açık alanda denemesine rağmen takipçilerine iki işin birlikte ne kadar zor olduğunu anlatan ve yapacaklarsa trafiğe kapalı alanda denemeleri tavsiyesinde bulunan sürücü, küp çözerken yanından diğer araçların hızla geçmesi gözlerden kaçmadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan genç Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edildi.
İsminin Hürkan K. olduğu tespit edilen genç, ekipler tarafından gözaltına alındı. Ehliyetine el konulan gence trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldı. Ayrıca trafik ekipleri de gence farklı suçlardan toplamda 686 lira para cezası kesti. Hürkan K’nın trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan da en az 3 bin 600 lira para cezası ödeyeceği öğrenildi.

(Özel) Motor sürerken küp çözen sürücüye şok haber

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