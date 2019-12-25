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(Özel) Motosiklet sürücüsünün arıza yapan motosikleti ayağıyla ittirdiği anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 09:22 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir motosiklet sürücüsünün, motosikleti arıza yapan başka bir sürücüye yaptığı yardım görenleri şaşırttı.

İstanbul’da bir motosiklet sürücüsünün, motosikleti arıza yapan başka bir sürücüye yaptığı yardım görenleri şaşırttı. Motosiklet sürücüsü, önünde ilerleyen arızalı motosikleti ayağıyla iterek metrelerce ilerledi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Sultanbeyli Kuran Kursu Caddesi’nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, arıza yapan aracı nedeniyle yolda kalan bir motosikletliye, yoldan geçen başka bir motosikletli yardım etti. Arızalı motosikletin yanına yanaşan motosikletli, önündeki arızalı motosikleti ayağıyla ittirerek metrelerce ilerlemesini sağladı. Arızalı motosikletin ayakla ittirilerek ilerlemesine tanık olan vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İki motosiklet sürücüsü, bu davranışlarıyla trafikte adeta faciaya davetiye çıkardı. Bir süre yan yana ilerleyen motosikletliler daha sonra gözden kayboldu.
O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bir seyir halindeki motosiklet sürücüsü, arıza yapan motosikleti ayağıyla iterek ilerlemesini sağlıyor.

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