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(Özel) Motosiklet sürücüsünün benzin istasyonunda aracı üzerine kıran sürücüye yumruğu kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 09:43 | Son Güncelleme

Çekmeköy’de benzin istasyonuna yakıt almak için giren motosiklet sürücüsü, bir otomobil sürücüsünün aracı üzerine sürmesiyle düştü.

Çekmeköy’de benzin istasyonuna yakıt almak için giren motosiklet sürücüsü, bir otomobil sürücüsünün aracı üzerine sürmesiyle düştü. Bunun üzerine sinirlenen şahıs önce aracın camına yumruk attı, ardından araçtan inen şahsa yumrukla vurdu. Benzin istasyonunun adeta ringe döndüğü olay kameralara saniye saniye yansıdı.
Çekmeköy’de yakıt almak için benzin istasyonuna giren bir motosikletli otomobil sürücüsünün üzerine aracı sürmesiyle şaşkına döndü. Motosikletli zor anlar yaşarken, aracın üzerine sürmesiyle dengesini kaybedip düştü. Olay üzerine çok sinirlenen şahıs ilk önce araca doğru yürüdü. Aracın camını yumruklayan şahıs, aracın üzerine süren otomobil sürücüsünün araçtan bir süre inmemesi üzerine daha da sinirlendi. Bir süre sonra araçtan inen sürücüyü karşısında gören motosikletli şahsa saldırdı. Sürücüye yumruk atan motosikletliyi vatandaşlar sakinleştirirken, benzin istasyonunun ringe döndüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs benzinliğe girerken, araç sürücüsü üzerine sürüyor, motosiklet sürücüsü düşüyor. Ardından ayağa kalkan şahıs ilk önce aracın camına vuruyor. Ardından araçtan inen şahsa yumruk atıyor. Diğer vatandaşlar da şahsı sakinleştirmeye çalışıyor.

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