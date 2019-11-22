HABER

(Özel) Motosiklet sürücüsünün havada taklalar attığı anlar güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:20 | Son Güncelleme

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya yükselip taklalar atıp yere düştü.

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü metrelerce havaya yükselip taklalar atıp yere düştü. Görenlerin tüylerini ürperten kaza, anbean güvenlik kameralarına da yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, kaza 20 Kasım günü Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan olayda, İhsan Z. yönetimindeki 20 ZS 903 plakalı otomobil kontrolsüz kavşağa geldiğinde geçmek için durdu. Daha sonra yan yoldan geçen kamyoneti bekleyen otomobil hareket edince kavşakta yolun karşısına geçtiği anda yolun solundan gelen Ferhat K., idaresindeki 34 BTM 950 plakalı motosiklet hızla otomobilin ön kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle metlerce havaya yükselen Ferhat K., savrulup havada taklalar atarak yere düştü. Ferhat K.’ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar müdahale ederken ardından 112 Acil servise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafında Ferhat K., hastaneye kaldırıldı.

“Her kazada en az ölüm veya yaralanma oluyor”
Kazanın meydana geldiği yerde esnaf olan Ekrem Tunçel, kaza sonrasını güvenlik kameralarından izlediğini ve adeta dehşete düştüğünü kaydederek, “Burada son birkaç yıldır olan kazanın biz sayısını unuttuk. Hatta önceki sene iki araba çarpıştı, dükkanıma araba girdi, iki vatandaştan biri öldü birisi yaralandı. Biz bu yolda önlem alınmasını istiyoruz ışık, duba ve yol kabartılarak belediye veya yetkililerden bir önlem alınmasını istiyoruz. Kazalar olmasın, her kazada en az ölüm veya yaralı oluyor. Biz burada dükkanımızın önünde oturmaktan korkuyoruz. Her kazadan sonra biz yetkililerin burada bir önlem alınması için dile getiriyoruz ama telefonla, görüntülerle, yazıyla hemen hemen hiçbir önlem alınmıyor, biz dükkanımızın önünde oturmaktan korkuyoruz, vatandaşın can güvenliği tehlikede bu yolda” diye konuştu.

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklamaMuharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama
15 kez kan bağışı yapan Vali Pehlivan'a bronz madalya15 kez kan bağışı yapan Vali Pehlivan'a bronz madalya
Bursa'da aç kalan ayı, yerleşim bölgesine indiBursa'da aç kalan ayı, yerleşim bölgesine indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ninesinin sandığında buldu!

Ninesinin sandığında buldu!

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Bakan Selçuk duyurdu: 2020'de belli bir noktaya getirilecek

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

Muharrem İnce'den Rahmi Turan'ın iddiasıyla ilgili yeni açıklama

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

TBMM’deki torba teklif kabul edildi!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

Kahreden haber! Biri 7 diğeri 11 yaşındaydı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji uyardı! Beklenen yağmur geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Meteoroloji'den uyarı: Yağış geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini, baldızını ve kayınpederini öldüren damatla ilgili yeni gelişme

Eşini, baldızını ve kayınpederini öldürmüştü! Yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tank palet fabrikası açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan önemli açıklamalar

Ayak parmakları eline dikildi: Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim

Ayak parmakları eline dikildi: Dünyaya yeniden gelmiş gibiyim

Halk Ekmek A.Ş'nin başına Özgen Nama getirildi (Özgen Nama kimdir?)

İBB'de üst düzey atama! İşte o isim...

Adana'da gök taşı iddiası! Yetkililere çağrıda bulundu

Önce gök gürültüsü ardından sarsıntı! Sabah kalktığında...

İstanbul'daki lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

Lüks araç çetesine yapılan operasyon kamerada!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.