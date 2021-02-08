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  4. (Özel) Motosiklet üzerinde ilginç anlar: 2 metrelik raf standı sürüyerek taşıdılar

(Özel) Motosiklet üzerinde ilginç anlar: 2 metrelik raf standı sürüyerek taşıdılar

08.02.2021 09:32 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de bir motosiklet sürücüsü yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tekerlekli raf standını arkadaşı yardımıyla motor hareket halindeyken taşıdı.

Kadıköy’de bir motosiklet sürücüsü yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tekerlekli raf standını arkadaşı yardımıyla motor hareket halindeyken taşıdı. O anlar ise çevredeki bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Pazar günü Kadıköy Recep Peker Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir motosiklet üzerinde seyir halinde olan kasksız iki kişiden arkada duran şahıs yanlarına aldıkları yaklaşık 2 metre uzunluğundaki tekerlekli raf standını iki eliyle tutup, sürüyerek taşımaya çalıştı. Öte yandan, motor sürücüsünün ve arkasındaki şahsın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.
Yaşanan o ilginç anlar ise çevredeki bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

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