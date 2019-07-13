HABER

(Özel) Motosikleti çalmak için 3 defa geldiler

YAŞAM HABERLERİ  | 13.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da iki hırsız, evin önünde kilitli olan motosikleti üçüncü denemede kilidini keserek çaldı.

Eyüpsultan’da iki hırsız, evin önünde kilitli olan motosikleti üçüncü denemede kilidini keserek çaldı. Yaşanan hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Eyüpsultan ilçesi Güzeltepe Mahallesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletiyle işten gelen Serkan Çorapçı, motosikletini evinin önüne kilitleyip evine çıktı. Saat 21.30 sıralarında gelerek keşif yapan iki kişi gece 03.15 sıralarında tekrar gelerek motosikleti çalmaya çalıştı. Motosiklet devrilince panikleyen 2 şüpheli olay yerinden kaçtı. Yarım saat sonra tekrar gelen şüpheliler, yanlarındaki demir makasıyla kilidi kesip, motosikleti çalarak kayıplara karıştı.

“Bu benim başıma gelen ikinci olay”
Demir atölyesinden çalışan ve motorunu çalışanlara “emek hırsızları” diyen Serkan Çorapçı, “Saat 9.30 gibi iki kişi geliyor. Herhalde bir keşif yapıyorlar önden. Onlar sonra gidiyor. 03.15’te iki kişi aşağıdan geliyor. Direksiyon kilidini kırıyorlar. Kilidi kırınca ayaklık kapanıyor ve motor devriliyor. Motor devrilince kaçıyorlar. 03.44 civarı tekrar geliyorlar. Tek hamlede 2 parmak kalınlığındaki motosiklet kilidini kesiyorlar makasla. Aşağı doğru götürüyorlar. Bu benim başıma gelen ikinci olay. 2013 senesinde de bir motorum kapımdan çalınmıştı. Emek hırsızları. Demir atölyesinde çalışıyorum. Ellerim, ciğerlerim toz içinde. Emeğimin karşılığı bu. Emniyete başvurdum. İkinci motorum ama ondan bir şey çıkmayacak muhtemelen” dedi.

“O demir makasları ne işe yarıyor?”
Çalınan motorunun yerine yenisini alacağını ve motosikletin bir tutku olduğunu söyleyen Çorapçı, “İstediğiniz kilidi takın. Devletin bu işe artık ‘dur’ demesi lazım. O demir makasları ne işe yarıyor? Nasıl pet şişede mazot alamıyorsanız bu makasların da öyle olması gerekiyor. Nerede kullanacağınıza dair bir izin kağıdıyla alınmalı. Çünkü başka yerde kullanılmıyor bu makaslar. Yine alacağım. Çünkü benim tek zevkim bu iki teker. Ayağımı yerden kesiyor. O rüzgarı suratınızda hissetmek çok farklı bir olay” diye konuştu.

Motosikletin çalındığı o anlar kamerada
Evin önünde kilitli bulunan motosikleti üçüncü denemede çalarak kayıplara karışan hırsızlar güvenli kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların gelerek motosikleti çalmaya uğraştıkları, sonra ise motosikletin düşmesi üzerine kaçtıkları, en son ise motosikleti çaldıkları görülüyor.

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca gerçek ortaya çıktı!
Adana’da sahte içki operasyonuAdana’da sahte içki operasyonu
Koltuğun sırt bölümünde 473 gram uyuşturucu ele geçirildiKoltuğun sırt bölümünde 473 gram uyuşturucu ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca...

Yol kenarında buldu! Başta ne olduğunu anlamadı, yaklaşınca...

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İki ailenin kavgasında taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Silivri'de kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Kediyi kurtarma operasyonunda 'pes' dedirten olay!

Marmara Denizi’nde ODTÜ’lü öğrencilerin yelkenlisi devrildi

Marmara Denizi'nde korku dolu anlar!

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

İzmir'de yıldırım faciası! 2 ölü

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

İstanbul'da korkunç olay! Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi!

Ekipler gaz maskesi takarak içeri girebildi! Korkunç olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.