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(ÖZEL) Motosikletini satıp abisini evlendirecekti, hırsızlar izin vermedi

09.01.2021 09:36 | Son Güncelleme:
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İstanbul Zeytinburnu’nda 60 bin TL değerindeki motosikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul Zeytinburnu’nda 60 bin TL değerindeki motosikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletini satmayı planladığını ifade eden Özgür Gültekin, “Abimi evlendirmeyi düşünüyorduk. Abimi evlendirmek de nasip olmayacak galiba” dedi.
Olay, Çırpıcı Mahallesi’nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokağa giren 2 kişi Özgür Gültekin’in evinin önünde kilitli duran 60 bin TL değerindeki motosikleti gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri motosikletin kilidini kesti. O sırada etrafı kolaçan eden diğer şüpheli kilidi kırılan motosikleti iterek olay yerinden uzaklaştırdı. Olayı polis ekiplerine bildiren Özgür Gültekin, motosikletinin bulunmasını bekliyor.

Hırsızlık anı kamerada
Sokak içerisinde bulunan bir dükkanın güvenlik kamerası olay anını saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde şüphelilerin etrafı kolaçan ettiği görülüyor. Motosikletin demirliklere bağlı olduğu kilidi kıran şüpheliler motosikleti iterek uzaklaşıyor.

“Motosikletle gelmişlerdi”
Motosikletin sahibi Özgür Gültekin olay üzerine, “İki kişilerdi. Sabah saat 5.30 sıralarında geldiler. Bir kişi köşede bekliyordu. Diğer kişi motorun kilidini kesiyordu. Kesildikten sonra kesen kişi o bölgeden ayrılıyordu. Köşede bekleyen kişi motoru alıp kilidi zaten kırılmış şekilde götürmeye çalışıyordu. Kilidi kesen kişi köşede bekliyordu. Motosikletle gelmişlerdi. Motosiklete binip arkadaşına yardım edip gittiler. Başka gördüğümüz bir şey yok. Kamera kayıtları bu kadar gösteriyordu” dedi.

“5 dakika içinde motoru alıp gidiyorlar”
Olayı güvenlik kameralarından izleyen Gültekin, “Direksiyon kilidini de kırıyorlar. İttirerek götürüyorlar. Zaten köşeyi döndükten sonra kamera kaydı bulamıyoruz. Yüzleri de kapalı. Kask var kafalarında. Yüzleri de maskeli. Rahat bir şekilde gidip geliyorlar. 5 dakika içinde motoru alıp gidiyorlar. Bu kadar rahat bir şekilde geliyorlar. Kameranın altından da geçiyorlar” şeklinde konuştu.

“60 bin liraydı”
Motosikletin değeri hakkında konuşan Gültekin, “60 bin liraydı. Ben motosikletli kuryeyim. 7-8 senedir çalışıyorum. Aileme destek olmaya çalışıyorum. O motoru almak için bütün servetimi onun üzerine dökmüştüm. Yapabileceğimiz en fazla oydu. Asgari ücretle çalışan insanlarız. Alım-satım yapacaktım. 2-3 kuruş üzerine gelir de belki yükselir diye” düşündük.

“Abimi evlendirmeyi düşünüyorduk”
Motosikletin parasıyla abisini evlendirmeyi düşündüğünü söyleyen Gültekin, “Abimin evlendirme masrafı da çıkar dedik. Abimi evlendirmeyi düşünüyorduk. Abimi evlendirmekte nasip olmayacak galiba. İş bulmuştuk. Motosikletim çalındı diye yeni bir işe başlayacaktım. Adam ‘Gelme’ dedi. ‘İlk baştan böyle yapıyorsan hiç gelme’ dedi. İşimden de oldum. İş de bulamayacağım. Zaten zor bulmuştum” diyerek mağduriyetini ifade etti.

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