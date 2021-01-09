(ÖZEL) Motosikletini satıp abisini evlendirecekti, hırsızlar izin vermedi

İstanbul Zeytinburnu’nda 60 bin TL değerindeki motosikletin çalınma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Motosikletini satmayı planladığını ifade eden Özgür Gültekin, “Abimi evlendirmeyi düşünüyorduk. Abimi evlendirmek de nasip olmayacak galiba” dedi.

Olay, Çırpıcı Mahallesi’nde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokağa giren 2 kişi Özgür Gültekin’in evinin önünde kilitli duran 60 bin TL değerindeki motosikleti gözüne kestirdi. Şüphelilerden biri motosikletin kilidini kesti. O sırada etrafı kolaçan eden diğer şüpheli kilidi kırılan motosikleti iterek olay yerinden uzaklaştırdı. Olayı polis ekiplerine bildiren Özgür Gültekin, motosikletinin bulunmasını bekliyor.

Hırsızlık anı kamerada

Sokak içerisinde bulunan bir dükkanın güvenlik kamerası olay anını saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde şüphelilerin etrafı kolaçan ettiği görülüyor. Motosikletin demirliklere bağlı olduğu kilidi kıran şüpheliler motosikleti iterek uzaklaşıyor.

“Motosikletle gelmişlerdi”

Motosikletin sahibi Özgür Gültekin olay üzerine, “İki kişilerdi. Sabah saat 5.30 sıralarında geldiler. Bir kişi köşede bekliyordu. Diğer kişi motorun kilidini kesiyordu. Kesildikten sonra kesen kişi o bölgeden ayrılıyordu. Köşede bekleyen kişi motoru alıp kilidi zaten kırılmış şekilde götürmeye çalışıyordu. Kilidi kesen kişi köşede bekliyordu. Motosikletle gelmişlerdi. Motosiklete binip arkadaşına yardım edip gittiler. Başka gördüğümüz bir şey yok. Kamera kayıtları bu kadar gösteriyordu” dedi.