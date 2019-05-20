(Özel) Motosikletli genç kızın ayakta tehlikeli yolculuğu kamerada

Maltepe sahil yolunda seyir halindeki motosiklette bulunan genç kız ayağa kalkarak uzun süre bu şekilde yolculuk etti. Motosikletli gencin ayakta yolculuğu görenlerin yüreğini ağza getirdi. Faciaya davetiye çıkarılan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe sahil yolunda ilerleyen bir motosiklette arkada oturan genç kız, seyir halindeyken ayağa kalktı. Ayağa kalkıp kollarını açan genç kız uzun süre o şekilde yolculuk etti. Hem kendi canını hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe sayan şahıs, olası bir faciaya davetiye çıkardı. Motosiklette ayağa kalkan genç kız görenlerin yüreğini ağza getirirken, o anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde seyir halindeki motosiklette bulunan genç kız ayakta kollarını açarak yolculuk ediyor.

