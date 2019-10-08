HABER

(Özel) Motosikletli maganda hareketleri ile adeta ölüme meydan okudu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 10:03 | Son Güncelleme

İstanbul trafiğinde motosiklete sırtüstü yatıp ayaklarıyla da gidonu kontrol ederek seyreden genç bir motosiklet sürücüsü hareketleri ile adeta ölüme meydan okudu.

İstanbul trafiğinde motosiklete sırtüstü yatıp ayaklarıyla da gidonu kontrol ederek seyreden genç bir motosiklet sürücüsü hareketleri ile adeta ölüme meydan okudu. Genç, sevgilisiyle kentin en işlek noktalarında araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Genç kızın çığlık çığlığa kaldığı, sürücünün yayaların üstüne motosikleti sürerek “korktunuz mu?” dediği o anlar kameralara yansıdı.
İstanbul’da trafiğinde çeşitli noktalarında ortaya çıkan motosikletli magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak E-5 Karayolu’nda trafikte giden çiftten biri, motosikletin üstüne sırtüstü yatarak dakikalarca bu şekilde seyretti. Ayaklarıyla da gidonu kontrol ederek magandalıkta sınır tanımayan genç sürücü, hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye attı. Trafikte şov uğuruna akrobatik hareketler yapan maganda, adeta ölüme meydan okudu.

Köprülerde “makas” atarak terör estirdiler
Sürücülerin korkulu rüyası haline gelen çift, Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Atatürk Köprüsü’nde yoğunluktan yavaş bir şekilde ilerleyen araçların arasında defalarca “makas” attı. Trafiği çok kez tehlikeye düşüren çift, yaya ve araçlarla adeta dalga geçer gibi üstlerine sürerek kazaya davetiye çıkarttı. Beşiktaş’ta da ayrı ayrı motosikletlerle trafiğe çıkan çift, tehlikeli hareketlerine burada da devam etti.

Genç kız çığlık çığlığa kaldı
Bir başka görüntüde ise, kız arkadaşını arkasına alıp motosikletle seyreden genç yine yayaların üstüne sürdü. Genç kızın çığlık çığlığa kaldığı olayda sürücü “Korktunuz mu?” diyerek bir de dalga geçti. Vatandaşların ölümle burun buruna geldiği o korku dolu anlar yürekleri ağza getirdi. Maganda çift o anları kaydedip ve kaydettirip bir de sosyal medyada yayınladı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, maganda çifti yakalamak için çalışma başlattı.

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
Polisler trafikte tartışırken, gözaltındaki şüpheli ekip aracıyla kaçtıPolisler trafikte tartışırken, gözaltındaki şüpheli ekip aracıyla kaçtı
(Özel) İstanbul’da tramvaya asılan küçük çocuk şoke etti(Özel) İstanbul’da tramvaya asılan küçük çocuk şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

ABD'nin hava sahası hamlesinin anlamı ne? Mete Yarar yorumladı!

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

İcra memurunu affetmedi! 'Cazgırlık yapmadım'

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

Trump yine çark etti! 'Türkiye'ye güvenmeliyiz'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.