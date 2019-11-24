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(Özel) Motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 09:39 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli noktalarında seyreden motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kask kameralarına yansıdı.Bahçelievler Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz ay akşam saatlerinde motosikletine binen İsmail E., evine gitmek üzere yola koyuldu.

İstanbul’un çeşitli noktalarında seyreden motosikletlilerin ölümden kıl payı kurtulduğu anlar kask kameralarına yansıdı.
Bahçelievler Hürriyet Mahallesi’nde geçtiğimiz ay akşam saatlerinde motosikletine binen İsmail E., evine gitmek üzere yola koyuldu. Motosikletli cadde üzerinde seyrettiği esnada bir süre sonra sokak arasından aniden bir otomobil çıktı. Aracı son anda fark eden motosikletli frene basarak güçlükle durabildi. Küçükçekmece Sefaköy’de de dikkatsiz bir şekilde yolun karşısına geçen yayaya bir motosiklet hafif şekilde çarptı. Kaza sonrası birbirlerinin sağlık durumlarını soran taraflar, ardından caddeden ayrıldı. Bağcılar Gülbahar Caddesi üzerinde meydana gelen benzer kazada ise seyir halindeki motosikletli, aniden önüne çıkan otomobile çarpmaktan son anda kurtuldu. Motosikletli korna basarak sürücüye tepki gösterdi.

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