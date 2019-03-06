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(Özel) Muhtar adaylarından durak kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:10 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yol kenarına yapılan durak muhtar adayları arasında hizmet kavgasına dönüştü.Vatandaşların talepleri üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesine bağlı belli noktalara yolcu bekleme durakları yapıldı.

(Özel) Muhtar adaylarından durak kavgası

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yol kenarına yapılan durak muhtar adayları arasında hizmet kavgasına dönüştü.
Vatandaşların talepleri üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kaynarca ilçesi Hatipler Mahallesine bağlı belli noktalara yolcu bekleme durakları yapıldı. Yapılan durakların başında fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşan muhtar adayları arasında adeta hizmet kavgası yaşandı.
Hatipler Mahallesi Muhtar adayları hizmeti kendi çabalarının sonucu geldiğini sosyal medya aracılığıyla iddia ettiler. Mahalle Muhtar adaylarından; Tuncay Nergiz, Yılmaz Cebesoy, Nizmettin Birben arasında sosyal medyada yorumlar üzerinden yaşanan tartışmaya mahallede fırıncılık yapan Fahri Kuş isimli bir vatandaşta dahil oldu. Kuş, mahalleye durak gelmesi için birçok yere yazı yazdığını durakların kendi çabasıyla geldiğini ve muhtarların ise bu durumu sahiplendiğini iddia etti. Muhtar adayları da kendilerinin girişimleri sonucu hizmetin geldiğini söyledi. Yaşanan bu ilginç tartışma sosyal medyada ilgi odağı oldu.

(Özel) Muhtar adaylarından durak kavgası

(Özel) Muhtar adaylarından durak kavgası

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