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Özel mülkiyet olduğu gerekçesiyle Pamukkale yolunu kapattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 08:56 | Son Güncelleme

DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu, mülk sahibi olduklarını belirten bir grup tarafından trafiğe kapatıldı.

Özel mülkiyet olduğu gerekçesiyle Pamukkale yolunu kapattılar

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu, mülk sahibi olduklarını belirten bir grup tarafından trafiğe kapatıldı.
Pamukkale'ye giriş olan Akköy Mahallesi kavşağından itibaren karayolunun giriş ve çıkış bölümüne plastik kasalar koyulup şerit çekildi ve 'Tapulu özel mülkiyettir, girilmez' yazısı asıldı. Karayolunun tapulu malları olduğunu belirten kalabalıktakiler, haklarının verilmesini istedi. Yolun yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik bölümde 45 kişinin hak sahibi olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen jandarma, kalabalıktakilerle görüşme başlattı.

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Özel mülkiyet olduğu gerekçesiyle Pamukkale yolunu kapattılarÖzel mülkiyet olduğu gerekçesiyle Pamukkale yolunu kapattılarÖzel mülkiyet olduğu gerekçesiyle Pamukkale yolunu kapattılarÖzel mülkiyet olduğu gerekçesiyle Pamukkale yolunu kapattılar

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