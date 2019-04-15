ÖZEL MÜLKİYET OLDUĞU GEREKÇESİYLE PAMUKKALE YOLUNU KAPATTILAR

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan beyaz cennet Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu, mülk sahibi olduklarını belirten vatandaşlar tarafından trafiğe kapatıldı.Pamukkale'ye giriş olan Akköy Mahallesi kavşağından itibaren karayolunun giriş ve çıkış bölümüne plastik kasalar koyulup şerit çekildi ve 'Tapulu özel mülkiyettir, girilmez' yazısı asıldı. Karayolunun tapulu malları olduğunu belirten vatandaşlar, haklarının verilmesini istedi. Yolun yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik bölümde 45 kişinin hak sahibi olduğu öğrenildi.Olay yerine gelen jandarma, vatandaşlarla görüşüyor.

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşların yolu kapatmasından görüntü

- Meyve kasalarını yola koyup şerit çekmeleri

- Vatandaşlarla röp

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

