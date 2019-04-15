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Özel mülkiyet olduğu gerekçesiyle Pamukkale yolunu kapattılar (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2019 11:39 | Son Güncelleme

DENİZLİ'deki, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu, mülk sahibi olduklarını belirten 45 kişi tarafından trafiğe kapatıldı.

Özel mülkiyet olduğu gerekçesiyle Pamukkale yolunu kapattılar (2)

Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'deki, UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu, mülk sahibi olduklarını belirten 45 kişi tarafından trafiğe kapatıldı. Güvenlik şeridiyle yolu kapatarak üzerine 'Tapulu özel mülkiyettir, girilmez' yazısı asan grup, yolun kamulaştırılarak paralarının ödenmesini istedi. Belediye ve jandarma yetkilileriyle görüşen grup, ikna edilince 2,5 saat yolu ulaşıma açtı.
Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu, bugün saat 06.30'da, alanın tapulu malları olduğunu söyleyen 45 kişi tarafından çift yönlü ulaşıma kapatıldı. Ardından karayoluna plastik meyve kasaları koyan grup, güvenlik şeridi de çekerek, üzerine 'Tapulu özel mülkiyettir, girilmez' yazısı astı. Pamukkale ve Karahayıt'a gitmek isteyenler, yolu kapatan kişilerce tali yollara yönlendirildi. Turistleri taşıyan tur otobüsleri de Pamukkale'ye tali yollardan gitmek zorunda kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi, sevk edildi. Jandarma, karayolunun tapulu malları olduğunu, bu nedenle kendilerine ait yeri çevirdiklerini söyleyen vatandaşlardan yolu ulaşıma açmalarını istedi. Ancak topluluk ikna olmadı. Yolu kapatan grubun avukatı Ülkü Aytan, Pamukkale girişindeki Akköy Kavşağı'ndan Pamukkale yönüne doğru karayolunda 3 bin 500 metrekare alanın 45 hak sahibine ait olduğunu söyleyip, jandarma ekiplerine belgeleri gösterdi.
'BİZ DE MAĞDURUZ, HAKKIMIZI VERSİNLER'
Hak sahibi olduğunu belirten Bayram Tekin, "Biz kendi mülkiyetimizi kapattık. Karayolundaki ulaşımı kapatmadık. Kendi arsamız, 60 yıldır işgal ediliyor. Bütün mirasçılarla beraber, özel mülkiyetimizi kapattık. Biz sadece hakkımızı istiyoruz" dedi. Karayolundaki alanında kendilerine ait olduğunu söyleyen Fadime Acar ise "Biz kendi yerimizi kapattık. Hakkımızı istiyoruz. Burası bize dedemizden miras kaldı. Amacımız yola engel olmak değil. Yıllardır yolu kullanıyorlar. Biz de mağduruz. Hakkımızı versinler" diye konuştu.
YOL 2,5 SAAT SONRA AÇILDI
Daha sonra olay yerine, Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi yetkilileri geldi. Yapılan görüşmeler sonucunda Pamukkale'ye ulaşımı sağlayan karayolu, vatandaşlar ikna edilerek, 2,5 saat sonra açıldı.
Avukat Ülkü Aytan, karayolundaki 3 bin 500 metrekarelik bölemde 45 hak sahibinin bulunduğunu, kamulaştırma için gerekli yerlere başvurduklarını, ancak uzun süredir bir sonuç alamadıklarını söyledi. Asliye hukuk mahkemesinde dava açtıklarını belirten Aytan, hala sonuçlanmadığını belirtti.

FOTOĞRAFLI

Özel mülkiyet olduğu gerekçesiyle Pamukkale yolunu kapattılar (2)Özel mülkiyet olduğu gerekçesiyle Pamukkale yolunu kapattılar (2)Özel mülkiyet olduğu gerekçesiyle Pamukkale yolunu kapattılar (2)Özel mülkiyet olduğu gerekçesiyle Pamukkale yolunu kapattılar (2)

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