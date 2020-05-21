HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Özel mülküm' dedi, mahalle yolunu bariyerle kapattı

'Özel mülküm' dedi, mahalle yolunu bariyerle kapattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 17:00 | Son Güncelleme

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Yusuf Erdal Güven, özel mülkü olduğu gerekçesiyle Yeni Mahalle'yi D-400 karayoluna bağlayan İtfaiye Kavşağı'nı bariyerle çevirerek trafiğe kapattı. Arazisinde imar sorununun çözülmediği için yolu kapatmak zorunda kaldığını söyleyen Yusuf Erdal Güven, "Ne zaman somut bir çözüm, çevredeki arsalara verilen haklar benim arsama da verilince yol açılacaktır" dedi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yeni Mahalle Rıza Büyükakça Caddesindeki yolda meydana geldi. Gazipaşa ilçesinde müteahhitlik yapan Yusuf Erdal Güven, Yeni Mahalle'yi D-400 karayoluna bağlayan ilçe merkezinde 3 kavşaktan biri olan İtfaiye Kavşağı önündeki yolu bariyerlerle kapattı. Bölgeye sevk edilen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güven'i yolu kapatmaması konusunda ikna etmeye çalıştı. Ardından Güven'i, ifadesi alınmak Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

Yusuf Erdal Güven, "21 Mayıs 2020 tarihinde Yeni Mahalle 392/1 parselde bulunan arazi sınırları içinde kalan yolu üzülerek kapatmak zorunda kaldım. 40 yıldır 392 ada 1 parselde bulunan arazinin imar sorununun çözülmesi için defalarca belediyeyle görüşsem de herhangi bir çözüm bulamadım. Kimi zaman biraz bekle veya 18 uygulaması yapacağız veya plan revizyonun da çözelim diye 20 yıldır beni oyaladılar. Bu arazi dedemden anneme, annemden bana geçmiştir. Arazi herhangi bir yerden bir yere gelmemiştir. Aynı yerinde durmaktadır. Arazi etrafındaki daha önce animasyon merkezi olan arsalara çeşitli zamanlarda çeşitli tadilatlarla inşaatlar yapılmıştır. Kamuoyunda park olarak belirtilen arazinin park ve yeşil alanla hiçbir alakası yoktur. Yalnızca 1980'li yıllarda plana konulan 'animasyon merkezi' ibaresinden dolayı arazi üstünde hiçbir yatırım yapamamaktayım. Çözüm bulamadığım için üzülerek yolu kapatmak zorunda kaldım. Ne zaman somut bir çözüm, çevredeki arsalara verilen haklar benim arsama da verilince yol açılacaktır" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...' Fatih Erbakan'dan tartışma yaratan sözler! 'Kız çocukları...'
Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdiFreni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi
SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?SMA hastalığı nedir, SMA hastalığı nasıl belirti gösterir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Diyanet'ten 'bayram namazı' tavsiyesi

Diyanet'ten 'bayram namazı' tavsiyesi

Beklenen gün geldi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Beklenen gün geldi! Erdoğan'dan flaş açıklamalar

O mesajı ifşa etti! 'Lan Allah'ın sapığı...'

O mesajı ifşa etti! 'Lan Allah'ın sapığı...'

Faiz indirip, 3 ay ertelediler

Faiz indirip, 3 ay ertelediler

HES kodu kullanıma açıldı

HES kodu kullanıma açıldı

Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt

Ali Babacan'dan Devlet Bahçeli'nin suçlamalarına yanıt

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Şans Topu'nda büyük ikramiye bir kişinin oldu

Şans Topu'nda büyük ikramiye bir kişinin oldu

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

TRT Haber'de tepki çeken '19 Mayıs' hatası

TRT Haber'de tepki çeken '19 Mayıs' hatası

Diğer Haberler
CHP İzmir’den camilerde "Çav Bella" çalınmasına ilişkin suç duyurusu

CHP'den İzmir'deki skandala suç duyurusu

Koronavirüsü yendi, kızıyla böyle kucaklaştı

Koronavirüsü yendi, kızıyla böyle kucaklaştı

Çektiği videoyla fenomen oldu! Herkes onu konuşuyor

Çektiği videoyla fenomen oldu! Herkes onu konuşuyor

Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi

Freni boşalan kamyon, ortalığı savaş alanına çevirdi

THY'den HES kodu ile uçuş açıklaması

THY'den HES kodu ile uçuş açıklaması

12 kargo çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı

12 kargo çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.