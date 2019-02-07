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(Özel) Müşteri olarak bindi, taksicinin başından aşağı su döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 09:20 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı’nda müşteri olarak taksiye binen bir kişi seyir halinde gittiği sırada taksiciye su döküp saldırdı.

Atatürk Havalimanı’nda müşteri olarak taksiye binen bir kişi seyir halinde gittiği sırada taksiciye su döküp saldırdı. Taksici aracını güçlükle kenara çekerken, Taksiden inmemekte ısrar eden şahıs polis ekiplerince yaka paça gözaltına alındı.
Olay geçtiğimiz pazartesi E-5 Karayolu Cevizlibağ Mevkii’nde meydana geldi. Atatürk Havalimanı’ndan taksiye binen bir yolcu, araç seyir halindeyken taksi sürücüsüne bilinmeyen bir nedenden bağırmaya başladı. Ardından taksi sürücüsünün kafasından aşağıya su döken şahıs sürücüye zor anlar yaşattı. Taksici aracı güçlükle kenara çekerken, tartışma burada da devam etti. Şahıs araçtan inmeyince olay yerine polis ekipleri geldi. Ekipler şahsı yaka paça gözaltına aldı.
Yaşanan bu anlar amatör kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntüde polis şahsı yaka paça gözaltına almaya çalışırken, taksi sürücüsü de yol kenarında fenalık geçiriyor. Ardından şahıs polis tarafından yaka paça polis otosuna konuluyor.
Öte yandan taksiciye saldıran şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edildi.

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