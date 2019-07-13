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(Özel) Müteahhitle toprak sahibinin arasında yaşanan anlaşmazlık 10 aileyi mağdur etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 09:15 | Son Güncelleme

Kağıthane’de 20 yıldır aynı apartmanda oturan ancak tapularını alamayan 10 aile, yeni mülk sahibinin aldırdığı tahliye kararıyla evsiz kalma korkusu yaşıyor.

Kağıthane’de 20 yıldır aynı apartmanda oturan ancak tapularını alamayan 10 aile, yeni mülk sahibinin aldırdığı tahliye kararıyla evsiz kalma korkusu yaşıyor. Anayasa mahkemesine başvurduklarını belirten apartman sakinleri yetkililerden yardım istedi.
Kağıthane, Hamidiye Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda yaşanan olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Yaklaşık 20 yıl önce cadde üzerinde bulunan bir apartmandan daire satın alan vatandaşlar oturmaya başladı. Noterden satışa dair evraklarını alan apartman sakinleri çeşitli nedenlerden dolayı tapularını bir türlü alamadı. Müteahhit ve toprak sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle yıllardır tapularını alamayan apartman sakinleri 15 gün önce gelen mahkeme kararıyla şoka uğradı.
“Bizi sokağa atıyorlar”
Apartman sakinlerinin haberi olmadan mülkün ihale yöntemiyle satıldığı belirten Emine Demirel, “Bizim haklarımız ihalede satılmış, tapumuz yok diye çıkın diyorlar. Ben 22 yıldır burada oturuyorum. Bu süre zarfında vergilerimi verdim, imar barışına müracaat ettik. Ancak ihale sonucunda oturduğumuz binayı yeni biri satın almış. Alan kişide hakkımızın olmadığını söyleyerek çıkın diyor. Bize bir ay müsaade etti. Bugünde bina ve zemin etüdü için geldiler. Ben emekli maaşıyla geçinen biriyim, eşim yok. Bizi sokağa atıyorlar” ifadelerini kullandı.
“Oturanları yok sayarak tahliye kararı aldılar“
Müteahhit ve toprak sahibi arasında yaşanılan anlaşmazlığın sonucunda mağdur olduklarını aktaran Hikmet Gül, “Tapuyu vereceğiz diye bizi oyaladılar. Toprak sahibi ve müteahhit kavga ettiler. Toprak sahibi tapuyu vermedi. Mahkemelik oldular. Mahkemenin sonunda burayı ihaleye çıkardılar. İhaleyle burayı bir başkası aldı. Bizi yok sayarak tahliye kararı aldırdı. Çaresiz kaldık. Biz zamanında buranın bedelini ödedik. Biz daha ne yapalım. Mağdur durumdayız, adalete sığınıyoruz” şeklinde konuştu.
Tahliye kararının dolmasına 15 gün kala apartman sakinlerini bu kez bina ve zemin etüdü için gelenleri karşılarında görünce yaşanan duruma tepki gösterdi. Mağduriyetlerinin giderilmesini isteyen apartman sakinleri yetkililerden yardım istedi.

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