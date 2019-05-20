(ÖZEL) Müzakereci polisler 2017-2018 yıllarında 319 intiharı önledi

Müzakereci Polisler sayesinde 2017-2018 yılları arasında İstanbul’daki köprülerde 319 intihara teşebbüs olayı önlendi. Müzakereci olarak görevli polis memurlarından biri, “Bugüne kadar 50 kez teşebbüs olayına baktım, ikna edemediğim kimse olmadı. Kimisi kısa sürdü kimisi 5 saat sürdü ama hepsi olumlu neticelendi. Bizi ölümün eşiğinden aldınız diye geri dönüşler çok oluyor. Daha sonra ziyaretimize gelenler, bize teşekkür edenler çok oldu” dedi. İstanbul Emniyeti Müdürlüğü 2014 yılından bu yana 39 ilçede görevli olan ve köprülerde görev yapan polis memurlarına 2 ay süresince müzakere eğitimleri verdi. Müzakere eğitimlerine girecek personel öncelikle uygunluk için Minnesota kişilik testine girdi, burada başarılı olanlar da eğitime alındı. 2 ay boyunca süren eğitimlerde derslerde beden dili uzmanları ve psikologlar da yer aldı. Derslerde görevli polis memurlarına en iyi şekilde empati yapma yetenekleri kazandırılarak geliştiriliyor. İstanbul Emniyeti Müdürlüğünün verilerine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde 2017-2018 yılları arasında 222 intihara teşebbüs vakası müzakereciler tarafından başarılı bir şekilde önlendi. Bu vakalardan 26’sı kadın 196’sı ise erkek olduğu kaydedildi. 2017-2018 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde 84 intihar vakasının da müzakereci polis memurları tarafından önlendiği verilerle ortaya çıktı. Bu verilere göre intihar teşebbüslerinden 5’i kadın olmak üzere 79’u erkek olduğu belirtildi. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde 2017-2018 yılları arasında 13 intihara teşebbüs vakası kaydedildi. Müzakereci polislerin ikna ettiği şahıslardan 3’ünün kadın 10’unun da erkek olduğu ortaya çıktı. 2017-2018 yılları arasında toplam 319 intihara teşebbüs olayı müzakereci polis memurlarınca önlendiği öğrenildi. Köprüde intihara teşebbüs eden şahıslar polisler tarafından muhafaza altına alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda adli işlem yapılıyor.

“50 intihara teşebbüs olayında ikna edemediğim olmadı”

Boğaziçi Köprüleri Koruma Şube Müdürlüğünde Müzakereci olarak görev yapan bir polis memuru, "Yapmış olduğumuz görevde en önemlisi empati kurabilmektir. Korkuluğun diğer tarafındaki insanın yerine kendimizi koyabiliyorsak başarılı olma oranımız o kadar yüksek. Ölümden başka çaresi olmadığını düşünen insanlara başka çarelerinin olabileceğini onlara anlatmak çok güzel bir duygudur. İnsanlar en son noktaya gelmiş siz onlara başka bir çıkar yolu sunuyorsunuz. Onları tekrar hayata bağlamaya çalışıyorsunuz. Onların yerine kendimizi koyduğumuz zaman işimiz kolaylaşıyor. Bu güne kadar 50 adet teşebbüs olayına baktım. 50 kere intihara teşebbüs olayında ikna edemediğim kimse olmadı. Kimisi kısa sürdü kimisi 5 saat sürdü ama hepsi olumlu neticelendi. Bunların arasında daha sonra ziyaretimize gelenler, bize teşekkür edenler çok oldu. Hala görüştüğümüz arkadaşlarımız var” ifadelerini kullandı.

"İkna olduktan bir süre sonra düğün davetiyesini getirdi"

İntihara teşebbüs edenler ile müzakere ettikten kendilerine teşekkür için geldiklerini belirten müzakereci polis memuru, "Bizi ölümün eşiğinden aldınız diye geri dönüşler çok oluyor. Bunlarda bizi mutlu ediyor. Bir keresinde ilginç bir olayla karşılaşmıştım. Arkadaş ünlü bir komedyene senaryosunu götürmüş. Komedyen ile çay kahve içmişler oturup konuşmuşlar. Ünlü komedyen kibar bir dile ile senaryoyu kabul etmemiş. Arkadaşın zoruna gitmiş köprüye intihar etmek için gelmiş. Yapmış olduğumuz müzakere neticesinde kendisinin komedyene çok değer verdiğini söylemişti. Değer verdiği insanı ayağına çağırmasının doğru olmayacağını anlatarak ikna etmeye çalıştık. İkna olduktan bir süre sonra düğün davetiyesini getirdi” şeklinde konuştu.