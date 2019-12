(Özel) Müze ziyareti tedavide kullanılsın çağrısı

Kanada’da doktorlar hastalarına artık ’müze ziyareti’ için reçete yazabilecek. Kanada’da 1 Kasım’dan itibaren doktorlar özellikle psikolojik sorunlar yaşayan hastalarının depresyon terapisi için ücretsiz ’müze ziyareti reçetesi’ yazabilecek. Ayrıca kanser, diyabet ve diğer kronik hastalara bu tedavi yöntemi tavsiye edilecek.

Kanada’da depresyon ve diğer psikolojik hastalıkların için kullanılacak ücretsiz müze reçetesinin Türkiye’de de uygulanırsa olumlu sonuçları olacağını belirten Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Hocası Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, "Son 6-7 yıldır okul öğrencileri çok geliyorlar bir de emekli olmuş insanlar müzeye çok gelmeye başladı. Onlarla konuştuğum zaman müzelerin kendilerine iyi geldiğini ve dolayısıyla pek çok hastalığını unuttuğunu söylüyor bu insanlar" dedi.

"Ülkemizin insanları dünya insanlarından farklı değil ki onun için her yerde faydalı olabilir "

Ücretsiz müze reçetesinin Türkiye’de uygulanmasının olumlu sonuçlar doğuracağını belirten Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Hocası Prof. Dr. Ayşe Çakır İlhan, "Son 6-7 yıldan beri müzelerde çok fazla eğitim yapıyoruz ve müzelerde tabii ki bir okul öğrencileri çok geliyorlar bir de emekli olmuş insanlar çok gelmeye başladı. Onlarla konuştuğum zaman aslında sanatla ilgili bir meslek sahibi olmamalarına rağmen müzelerde kendilerini iyi hissettiklerini, müzelerin kendilerine iyi geldiğini ve dolayısıyla pek çok hastalığını unuttuğunu söylüyor bu insanlar. Bugün yüksek lisans öğrencilerimizle buradayız. Onlarla bir form da geliştirdik. Resim nasıl okunur, heykel nasıl okunur. Ben çok yerinde buluyorum, farklı mekan farklı konu insanın fizyolojik rahatsızlıklarına tabi ki medikal bir çözüm getireceğini düşünmüyorum ama her şey sinir sistemiyle bağlantı olduğunu düşünerek onların kendilerini iyi hissetmelerini ve pek çok konuda mutlu oldukları bir ortamda rahatsızlıkları konusunda da daha hafif geçirebilecekleri konusunu düşünüyorum. Doktorlar sporla ilgili bize önerilerde bulunuyorlar neden sanat da bize iyi gelmesin. Geldiği de zaten ispatlanmış durumda. Hatta Freud’un kuramında insanların nevrotik olduğunu düşünüyor ve sanat ve rüyalar insanları tedavi eden iki şeydir diyor. Sanatçıların da sanatla uğraşarak ve sanatı tüketerek kendilerini tedavi ettikleri bastıracakları duyguları o şekilde tüketebildiklerini bize söylüyor. Sanat, müze her zaman insanın kendini iyi hissettiği alanlardır. Ülkemizin insanları dünya insanlarından farklı değil ki onun için her yerde faydalı olabilir "dedi.