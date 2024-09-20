ÖZEL | Narin cinayetinde sır perdesi aralanıyor! Öldürülmeden sadece 3 gün öncesi... 'İçimde bir his var sanki son günlermiş gibi'

Narin Güran, resmi kayıtlara göre 21 Ağustos'ta kayboldu. Otopsi raporu dün akşam sonuçlandı. Adli Tıp'ın paylaştığı rapora göre Narin, kaybolduğu gün yani 21 Ağustos'ta katledilmiş. Narin'in cenazesini teslim alan, tutuklu olmayan aile üyelerinden biri olan ağabey Baran Güran'ın cinayetten 3 gün önce yaptığı paylaşıma ulaştık!

NARİN'İN AĞABEYİ CİNAYETTEN 3 GÜN ÖNCE PAYLAŞTI! 'SANKİ SON GÜNLERMİŞ GİBİ'

Baran Güran, TikTok'tan paylaştığı videoya düştüğü notla kafaları karıştırdı! Mynet'in ulaştığı videoda Narin'in ağabeyi Baran Güran, 'İÇİMDE BİR HİS VAR SANKİ SON GÜNLERMİŞ GİBİ' diyerek Narin'in ortadan kaybolmadan 3 gün öncesinde yaşanacakların sinyalini veriyor.

SEÇTİĞİ ŞARKI DA ÇOK MANİDAR: SÖYLE NERDESİN?

Baran Güran ayrıca paylaşımında Ferhat Tunç'un 'Söyle Nerdesin' şarkısını da kullanıyor. Diyarbakır'ın Tavşantepe köyü bir aydır Türkiye'nin en fazla merak ettiği yerler arasında ilk sırada! 8 yaşındaki Narin, ortak bir çıkar doğrultusunda akrabaları kendisine en yakınları tarafından öldürüldü.

Narin cinayetiyle ilgili arama çalışmaları günlerce devam etti katiller arama çalışmalarına kabul edip kolluk kuvvetlerini sabote etti.

Akrabaları, annesi, kuzenleri televizyon programlarına çıkarak toplumu yanlış bilgilendirdiler. Nitekim Narin'in amcası Salim Güran, ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran ve yenge Hediye Güran tutuklandı.

BARAN GÜRAN'IN TİKTOK'UNDAKİ 'YANGIN' DETAYI!

Daha önce Güran ailesinin sosyal medya paylaşımlarını incelemiştik. Tutuklu olmayan ve Narin'in cenazesinin teslim edildiği ağabeyi Baran Güran'ın TikTok paylaşımlarındaki 'yangın' detayı köy içerisindeki çatışmaların Narin cinayetinden önce de yaşandığı anlamını taşıyabilir!

TikTok'ta küfürlü ve hakaretli paylaşımlarıyla dikkat çeken Baran Güran, 'Ben çevrem genişlesin diye o... çocuklarına yüz vermem' ifadelerini kullanmış.

Yine aynı şekilde bazı paylaşımlarda da hakaretler var.