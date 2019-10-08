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(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 09:11 | Son Güncelleme

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında NATO boru hattı delindi.

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında NATO boru hattı delindi. Ekipler sızıntıyı engellemek için saatlerce çalıştı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesinde meydana geldi. NATO’nun İzmir-Eskişehir uçak akaryakıt hattının geçtiği bölgede hafriyat kazısı yapılırken, iş makinesi yanlışlıkla boruyu patlattı. Boruda meydana gelen delikten sızıntı başladı. Durumu fark eden işçiler olayı hemen polise ve itfaiyeye bildirdi. Hattın NATO’ya ait olduğu ortaya çıktı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri sızıntıyı durdurmaya çalışırken, polis ekipleri ise çevrede güvenlik tedbiri aldı. Sızıntı saatler süren çalışmalar neticesinde durdurulabilirken, polis ekipleri güvenlik nöbetine devam etti.

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı

(Özel) NATO boru hattı delindi, ekipler saatlerce uğraştı
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