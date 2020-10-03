HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. (Özel) Nefes kesen kovalamayı polis kazandı

(Özel) Nefes kesen kovalamayı polis kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2020 11:42 | Son Güncelleme

Kütahya’da silahlı ve bıçaklı kişilerin şehrin ortasında tartıştıkları ihbarını alan polis ekipleri, nefes kesen kovalamacanın ardından zanlıları kıskıvrak yakaladı.Kütahya Mecidiye Mahallesi ara sokaklarında bir grubun silah ve bıçaklarla kavga ettikleri ihbarını alan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak için harekete geçti.

Kütahya’da silahlı ve bıçaklı kişilerin şehrin ortasında tartıştıkları ihbarını alan polis ekipleri, nefes kesen kovalamacanın ardından zanlıları kıskıvrak yakaladı.
Kütahya Mecidiye Mahallesi ara sokaklarında bir grubun silah ve bıçaklarla kavga ettikleri ihbarını alan Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, zanlıları yakalamak için harekete geçti. Elinde silah ve bıçak bulunan zanlılar, polis ekiplerini görünce Mecidiye Mahallesi’ndeki Abdurrahman Paşa Okulu bölgesine doğru kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevik Kuvvet devriye ekiplerince alan ablukaya alındı. Geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, ellerinde silah ve bıçakla kaçan zanlıları yakalamak için çevredeki ev ve iş yerlerini didik didik aradı. Üzerinde bıçak çıkan A.K. isimli zanlı, saklandığı bir iş yerinde yakalandı. Nefes kesen kovalamaca sonrası diğer iki zanlı da Ali Paşa Camisi avlusunda diğer polis ekiplerince yakalandı.
Olayın şüphelisi 3 kişi, yaşları 18’den küçük olması nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldikBüyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildiİstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
Hangi Akıllı Saat Daha Sağlıklı Yapar?Hangi Akıllı Saat Daha Sağlıklı Yapar?
1/
En Çok Okunan Haberler
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu
Pitonlu suç örgütüne 6 tutuklama
Pitonlu suç örgütüne 6 tutuklama
Trump, askeri hastaneye kaldırıldı
Trump, askeri hastaneye kaldırıldı
Çin askeri uçağı sınırı aştı, savaş jetleri havalandı
Çin askeri uçağı sınırı aştı, savaş jetleri havalandı
Ertem Şener'den şok istifa!
Ertem Şener'den şok istifa!
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ülke genelinde gerçekleştirilecek
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Gözler 19.00'daki kritik toplantıda
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Diğer Haberler
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
Evde sevgilisi ile birlikte yakaladığı genci bıçakladı
İstanbul Havalimanı'nda 3 yolcunun valizlerinde uyuşturucu ele geçirildi
İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi
Rusya'da milyonlarca deniz canlısı karaya vurdu
Milyonlarcası karaya vurdu! Sebebi...
Görenler hayrete düştü! Tehlikeli yolculuk böyle görünülendi
Yer: Tokat! Görenler hayrete düştü
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (3 Ekim İstanbul'da hava durumu)
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diyarbakır merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda kişiye gözaltı
Diyarbakır merkezli 11 ilde operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.