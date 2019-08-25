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(Özel) Nemden bunalan İstanbulluların akın ettiği Riva plajı havadan görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 12:18 | Son Güncelleme

Nemle birlikte hava sıcaklığının iyice arttığı İstanbul’da vatandaşlar plajlara akın etti.

Nemle birlikte hava sıcaklığının iyice arttığı İstanbul’da vatandaşlar plajlara akın etti. Riva plajında serinlemek isteyen vatandaşlar havadan görüntülenirken, Beykoz Belediyesine bağlı ekipler de plajlarda temizlik yaptı.
Sıcak havadan bunalan Beykozlular, hafta sonunda Riva plajına akın etti. Vatandaşların akın ettiği Riva plajı adeta doldu taştı. Vatandaşlar denizin keyfini çıkarırken, Beykoz Belediyesi de vatandaşların plajı daha rahat ve sağlıklı kullanabilmesi için temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediyeye bağlı temizlik ekipleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftada iki kez plajda temizlik yapıyor. Sabah 7’den akşam 9’a kadar çalışan ekipler, plajda bırakılan çöpleri ve deniz kıyısında biriken yosunları topluyor.
Beykoz Belediyesi görevlisi Ali Cevahir, “Çift vardiya olmak üzere temizlik çalışmalarını Beykoz Belediyesi tarafından yapmaktayız. Burada hafta sonu yoğunluğundan dolayı ekiplerimiz daha yoğun çalışma yapmakta. Vatandaşın atıklarının toparlanması, yosunların temizliğini yapmaktayız burada. Hafta içi yoğunluk olmadığından daha az sayıda, yaklaşık 10 kişilik ekiple, hafta sonu ise 18 kişiye yakın ekiplerimizle temizlik yapmaktayız. Vatandaşa daha sağlıklı ve hijyenik ortam oluşturmak için ekiplerimiz sabah 7 akşam 9’a kadar hizmet vermekte” dedi.
Plaja yüzmek için gelen Hüseyin Erişkin, “Belediye gayet güzel, intizamlı. Duşlarına, tuvaletlerine, plaja gayet önem verdi. Bu tahtalı yol olsun, engelli yolu olsun, plajın duşu, tuvaletleri olsun çok güzel. Bakınız burada hiç yosun yok, çünkü anında temizliyor görevliler. Burada her gün de öğleden sonra belediye ekipleri çöpleri topluyor” dedi.
Vatandaşların akın ettiği Riva plajı drone ise havadan da görüntülendi.

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