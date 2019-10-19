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(Özel) ‘Neşeli Günler’ filmi Denizli’de gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 10:51 | Son Güncelleme

Yeşil Çam’ın klasikleri arasında yer alan ‘Neşeli Günler’ filmi Denizli’de gerçek oldu.

Yeşil Çam’ın klasikleri arasında yer alan ‘Neşeli Günler’ filmi Denizli’de gerçek oldu. 1986 yılında evlendikten sonra şiddetli geçimsizlik yüzünden 2010 yılında boşanan çift, boşandıktan 9 yıl sonra bugün tekrar evlendi. İlk evliliğinde gelinlik giyinemeyen gelin ikinci evliliğinde bu arzusunu yerine getirirken, çift mutluluklarını kucaklarını aldığı torunları ile yaşadı.
Denizli’de yaşanan ve Türk filmlerine taş çıkartan olayda, Fatma Civanalan (48) ve Süleyman Dilek (52) 1986 yılında dünya evine girdi. Çiftin aradan geçen 24 yıl içinde 3 erkek bir kız çocukları oldu. Ancak çift 2010 yılında şiddetli geçimsizlik nedeni ile boşanma kararı aldı. 7 yıl boyunca hiç görüşmeyen ve evlenmeyen Dilek ve Civanalan çifti ilk çocukları Muhammet Dilek’in evlenmek istemesiyle yan yana gelerek görüştüler. Bu sırada Muhammet Dilek evlendi ve iki çocuğu oldu. Muhammet Dilek ile kardeşleri Hamit Musa, Berkan ve Hicran Dilek yan yana geldiklerini gördükleri anne ve babalarını tekrar birleştirmek için kolları sıvadı. Birkaç ay süren mücadelenin ardından anneleri Fatma ve babaları Süleyman’ı tekrar bir araya getirmeyi başaran çocuklar ardından onları evlenmeye ikna etmeyi başardı. Bu sırada yaşananlar ise turşu suyu meselesi yüzünden ayrılan başrollerini Adile Naşit ile Münir Özkul’un oynadığı ‘Neşeli Günler’ filmindeki sahneleri aratmadı. Ancak Fatma Civanalan ve Süleyman Dilek’inde öyküsü tıpkı filmde olduğu gibi mutlu sona ererken çift 24 yılın ardından boşandıktan sonra 9 yıl sonra tekrar evlendiler.

“Gelinlik giyinemediğim için 7 yıl düğünlere gidemedim”
İlk evliliğinde gelinlik giyinemeyen ve bunun ezikliğini yıllarca taşıyan Fatma Civalan belki de hayattaki en büyük arzusu olan gelinlik giyinme arzusunu boşandığı kocası ile tekrar evlenerek ikinci evliliğinde yerine getirmiş oldu. Nikah töreni sonrası İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Fatma Civalan, “Sene 1986’da severek kaçtım. Gelinlik giyemedim, içimde bir uhde kaldı. Düğünlere gidemedim, hep gelinlik giyinmek istedim, Allah bu zamana kısmet etti. Gelinliğimi giydim, bugün nikahım da oldu, nikah cüzdanımı da aldım elime. 7 sene falan gidemedim düğünlere, gittiğim zaman hep ağladım, için için ağladım. Çok mutluyum, Allah herkese göstersin. Evet 136 kiloydum ondan sonra çok çabaladım zayıflamaya, zayıflayamadım sonra ameliyat oldum. Bu gelinlik giyme hayalim yoksa üstüme göre gelinlik yoktu 136 kiloya onun için şimdi çok mutluyum” dedi.

“Çok mutluyuz evlatların sayesinde”
52 yaşında tekrar damatlık giyinmenin heyecan ve mutluluğunu yaşan Süleyman Dilek ise şunları söyledi:
“Evet bir sebepten dolayı ayrılmıştık 4 tane çocuğumuz var. 3 oğlan 1 kız. 2 tane torunumuz var, onların sayesinde tekrar evlendik. Biz de damatlık giydik hanıma da gelinlik giydirdik çok mutluyuz.
İlk evliliğimizde o zamanki imkanlardan dolayı hanıma gelinlik giydirememiştim ben de damatlık giyememiştim. İçimizde bir uhde kalmıştı ama yıllar sonra tekrar evlendiğimiz için hanıma gelinlik giydirdik biz de damatlık giydik. Çok mutluyuz evlatların sayesinde. O zaman kaçtığımız için gelinlik giydirememiştik hanıma. Ama şimdi bu hayali gerçeğe çevirdik.”

“Torunları kucaklarında nikah salonundan çıktılar”
Nikah töreninde dünya evine ikinci defa girmenin büyük mutluluğunu yaşayan çiftin nikah memuruna ‘evet’ derken seslerinin titremesi ise yaşadıkları heyecanı gözler önüne serdi. Evlendikten sonra Dilek çifti 11 aylık torunları Süleyman ve 2 yaşındaki Eylül’ü kucaklarına alarak çevredekilerin şaşkın bir o kadar da meraklı bakışları altında nikah dairesinden çıkarak parkta gezdiler. Annelerine 48 yaşında gelinlik, babalarına ise 52 yaşında damatlık giyindiren çocukları ise çiftin bu mutluluğuna ortak oldular.
Kendilerine Pamukkale Belediyesi tarafından hediye edilen Türk Bayrağı ve Kuran’ı Kerim’i öpüp başına koyan çift, el ele mutlu bir şekilde nikah salonundan ayrıldı.

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