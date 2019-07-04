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(Özel) Nusret Mayın Gemisinin ahşaptan kopyasını yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:21 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde çalışmalarını sürdüren ahşap sanatçısı Ahmet Eryiğit, grup arkadaşları ile birlikte Nusret Mayın Gemisinin yaklaşık 80 santimetre uzunluğundaki kopyasını 1 buçuk senede tamamladı.Aslen su ürünleri mühendisi olan ve emekli olduktan sonra ahşaptan yaptığı gemi tasarımlarına yönelen başarılı sanatçının son eseri Nusret Mayın Gemisi oldu.

(Özel) Nusret Mayın Gemisinin ahşaptan kopyasını yaptı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Babakale köyünde çalışmalarını sürdüren ahşap sanatçısı Ahmet Eryiğit, grup arkadaşları ile birlikte Nusret Mayın Gemisinin yaklaşık 80 santimetre uzunluğundaki kopyasını 1 buçuk senede tamamladı.
Aslen su ürünleri mühendisi olan ve emekli olduktan sonra ahşaptan yaptığı gemi tasarımlarına yönelen başarılı sanatçının son eseri Nusret Mayın Gemisi oldu. Grup arkadaşları ile birlikte yaptıkları titiz çalışmalar sonrası, Nusret Mayın Gemisinin birebir ölçekleri kullanılarak ortaya çıkan eser, görenleri etkiliyor. Gemiyi satmak için değil hobi için tasarladıklarını vurgulayan Ahmet Eryiğit, babasının başarılı bir marangoz olduğunu ve kendisinin de küçük yaşlardan itibaren bu sanata hevesli olduğunu dile getirdi.

“Piyasadaki en iyi planlardan biri”
Gemiyi tasarlarken birebir orijinal ölçeklerin kullanıldığı ve ufak bir Nusret Mayın Gemisi ortaya çıkardıklarını aktaran Eryiğit, “Biraz uzun sürdü ama piyasadaki en iyi planlardan biri olduğunu biliyorum. Biliyorsunuz, Nusret Mayın Gemisinin orijinali İskenderun’da. Bir tane de bizim Çanakkale’de sonradan yapılmış bir modeli var. Biz de bunun planını temin ettik ve yapmaya gayret ettik. Bir geminin ihtiyacı olan metal, ahşap, boya, macun, aklınıza gelebilecek her şey bu modelde var. Ortak bir projeydi bu. 3-5 arkadaş beraber yaptık. Çok da zorlanmadık. Birbirimize yardımcı olduk. Bir arkadaşın atölyesinde başladık. Birbirimizin eksiğini gördük. Tamamlamaya çalıştık ve en son bu hale getirdik. Boyu 80 santimetreye yakın olması lazım. Ölçeğini şu an tam hatırlayamıyorum ama birebir ölçekli, ufaltılmış hali bu” şeklinde konuştu.

“Kendim de bir atölyede büyüdüm”
Çocukluğundan itibaren gemi tasarımı yapmaya merakı olduğunu dile getiren Eryiğit, şunları kaydetti:
“Kendim de bir atölyede büyüdüm. Babam iyi bir marangozdu. Zaman zaman kendi oyuncaklarımı kendim yapardım. Daha sonra denize olan tutkum beni su ürünleri mühendisliğine yöneltti. Kıyılarda görev yaptım. Denizle ilgili projelerin içinde bulundum. Bir yandan da gemi ve gemi modelciliğine heveslendim. Herhangi bir ticari amacım yok ama giderleri fazla bu işin. Zaman zaman samimi olduğum arkadaşlarım finanse etmek amacıyla benden model alıyorlar. Meraklısı alıyor bunu. Çok satılan bir şey değil. Herkesi böyle bir hobi ile uğraşmaya devam ediyorum. Özellikle çocukların internet alışkanlığından uzaklaştırılması amacıyla bu tür hobilere yönlendirilmesi gerektiğini düşüyorum.”

(Özel) Nusret Mayın Gemisinin ahşaptan kopyasını yaptı

(Özel) Nusret Mayın Gemisinin ahşaptan kopyasını yaptı

(Özel) Nusret Mayın Gemisinin ahşaptan kopyasını yaptı

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