(Özel) O hem direksiyon başında hem hastaların başvucunda

Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimliğine bağlı Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak çalışan Hande Erçelebi, görevlendirildiği vakalarda hem hastalara müdahale ediyor, hem de kullandığı ambulansla hastaları vaktinde hastaneye yetiştiriyor.

İnsan sağlığı konusunda en kısa sürede vaka yerine ulaşmaya çalışan, ilk müdahaleyi yapan ve tedavi durumuna göre hastaları sağlık kurumlarına sevk eden Eskişehir 112, kadın çalışanlarının başarılarıyla takdir topluyor. Dokuz yıldır Eskişehir 112 ekibinde çalışan ATT Hande Erçelebi de, görevlendirildiği vakalarda şoförlüğünü yaptığı ambulansla giderek, hem hastalara müdahale ediyor hem de hastaları vaktinde hastaneye yetiştirmeye çalışıyor. Başarılı kadın ATT, mesleğinin zorluklarına karşı işini severek ve tavsiye ederek yapıyor.

"Her meslek gibi benim işim de zor, ama severek yapıyorum”

Hande Erçelebi, “4 yıl Acil Tıp Teknisyeni (ATT) olarak çalıştım. Son 5 yılda ATT’liğin yanında sürücülük de yapıyorum. Ambulans kullanıyorum. Bazen ağır vakalarımız olursa, üçüncü bir kişi gerektiğinde müdahale etmek için arkaya geçiyoruz ve yardım ediyoruz. Hastamızı sabitliyoruz. İşlemimizi bitirdikten sonra geçip sürücülüğüme devam ediyorum. Daha sonrasında hastamızı hastaneye teslim ediyoruz. Alıştım artık. Her meslek gibi benim işim de zor, ama severek yapıyorum” ifadelerini kullandı.