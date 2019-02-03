HABER

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.02.2019 08:43 | Son Güncelleme

Bursa’da ikamette tek başına yaşayan bir şahıs alkol içerken ocakta unuttuğu tencereden çıkan dumanlardan dolayı baygınlık geçirdi.

Bursa’da ikamette tek başına yaşayan bir şahıs alkol içerken ocakta unuttuğu tencereden çıkan dumanlardan dolayı baygınlık geçirdi. Dumanları farkeden komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye erleri, çelik kapıyı kırarak eve girdi.
Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi Maksem Mahallesi Çinkolu Sokak’ta gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan Celal İnce(50) alkol içtiği sırada ocakta unuttuğu tencereden çıkan dumanlardan dolayı baygınlık geçirdi. Evden çıkan dumanları gören komşular, dairenin kapısını çalsa da İnce’yi uyandıramadı. Korku dolu gözlerle sokağa dökülen mahalleli, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, İnce’nin kaldığı dairenin kapısını açmak için çalışma başlattı. Kapının içeriden kilitlendiğini farkeden ekipler, balyoz ve levyeyle çelik kapıyı kırmaya çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda kırılmayan çelik kapı, hidrolik makas yardımıyla açıldı. Dumanların sardığı daireye giren ekipler, İnce’nin salonda baygın bir şekilde yattığını gördü. Baygın şahsı evden çıkartan itfaiye erleri, ocakta unutulan tencereye de müdahale ederek yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ambulansa alınan İnce, sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alındı. Korku dolu gözlerle yaşananları izleyen mahalleli, itfaiye erlerinin müdahalesinin ardından rahat bir nefes aldı.

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı

(Özel)-Ocağı açık unutan alkollü şahsı, itfaiye erleri kapıyı kırarak kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

Ekipler alarmda! Araçlarıyla birlikte bir anda kayboldular!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

ABD bunu da yaptı! Sosyal medyadan darbe çağrısı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

"Travesti misiniz?" sorusu çıldırttı!

O diziyle geri dönüyor!

O diziyle geri dönüyor!

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

Maduro'dan flaş seçim açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.