(Özel) Oğlu Mısır’da tutulan babanın tüm isteği oğlunun serbest bırakılması

Mısır’da geçtiğimiz Cuma günü Tahrir Meydanı’nda gösterilere katıldığı iddiasıyla gözaltına alınan öğrencilerden birinin de Balıkesirli öğretmen Yılmaz Türkmen’in oğlu Berdan Türkmen olduğu ortaya çıktı. Mısır’da gözaltına alınan oğluyla herhangi bir iletişim kuramadığını belirten acılı baba, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na anlattı.

Oğlunun Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi olduğunu ve staj yapmak için Mısır’a gittiğini belirten Yılmaz Türkmen, oğlunun hiçbir politik tutumunun olmadığını ifade etti. Oğlunun gözaltına alınma sebebini de bilmediğini kaydeden Yılmaz Türkmen, oğlu Berdan Türkmen’in salıverilmesi ve ülkeye geri dönmesi için çeşitli girişimlerde bulunduğunu, ancak biri çözüm yolu bulamadığını kaydetti.

"Staj yapmak için Mısır’a gitti”

Oğlu Mısır’da gözaltına alınan acılı baba Yılmaz Türkmen, oğlunun Mısır’a gidiş nedeniyle ilgili, “Benim oğlum Osmangazi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde son sınıf öğrencisi. Kendisi Mısır’a staja gitti. 26 Ağustos-28 Eylül tarihleri arasında staj görecekti. Çocuğum 26 Ağustos’ta gittikten sonra otele yerleşti ve 3 hafta boyunca orada staj gördü. Ancak geçtiğimiz Cuma günü kaldıkları otel ve yemek yedikleri yer Tahrir meydanına yakın olduğu için orada bulunmuşlar. Cuma günü çıkan olaylarda çocuğumu gözaltına almışlar ve o gün bu gündür çocuğumdan hiçbir haber alamıyorum” diye konuştu.

Oğlu Berdan Türkmen’in gözaltına alındıktan sonra yaptığı girişimlerden de bahseden Türkmen, “Zaten oradaki arkadaşları WhatsApp grubu kurmuşlar. Hiç birisinde bizim iletişim bilgilerimiz yok. Ancak oradaki bir arkadaşı internet ortamını kullanarak benim küçük çocuğuma ulaştı. Cumartesi günü bilgim oldu. Hemen konsolosluğu aradım, gerekli bilgiyi verdim. Biz gerekeni yaparız dediler. Daha sonra Dışişleri Bakanlığına iki tane yazı yazdım. Mısır Konsolosluğunu aradım ve beklemeye başladım. Ama ne yazık ki hiçbir şekilde bana bilgi anlamında geri dönmediler. Bana gelen bilgi; ulusal güvenlikten dolayı sorguda olduğu için hiç kimse ona bir şekilde ulaşamıyor. Yani ona ulaşım sıkıntısı yaşıyoruz" dedi.