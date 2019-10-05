(ÖZEL) - Oğlu PKK tarafından kaçırılan anne Oğlum dönecek, Türk askeri olacak

Her sabah umutla HDP önüne geldiklerini ifade eden Ayşegül Biçer, "3 Eylül’den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladık. Biz buraya oturduğumuzda 'ya zafer ya ölüm diye oturmuştuk, evlatlarımız gelene kadar kalkmayacağız. Evlatlarımızı kurtaramazsak bile bundan sonra gençlerin gitmesine engel olabiliriz. Ben oğlumun sağ olduğunu hissediyorum, oğlumun döneceğini hissediyorum. Her sabah bir umutla buraya gelip oturuyoruz, bizim bu umudumuzu kırmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.

'HDP'NİN KÜRTLER ÜSTÜNDE OYNADIĞI OYUNA BİR SON VERECEĞİZ'

Oturma eyleminde çocuklarına kavuşmanın yanı sıra HDP'nin Kürtlerin üstünde oynadığı oyuna son vermeyi amaçladıklarını belirten Ayşegül Biçer, şöyle devam etti:

"Biz, anneler olarak aklımız başımıza geldi. Yeter artık. HDP’nin Kürtler üstünde oynadığı bu oyuna bir son vermeye geldik. Bir Kürt olarak Kürdistanı kesinlikle kabul etmiyorum. Ben Türkiye’de yaşıyorum, sancağım yukarıda dalgalanıyorsa, altında yaşıyorsam ona ihanet etmeyeceğim. Allah’ın izniyle oğlum da geri dönecek Türk askeri olacak. Ben onlara evladımı bırakmam. Zaman zaman burada hakaretlere uğruyoruz. Burada şiddete uğruyoruz, karşılıklı olarak tartışmalarımız oluyor. Sürekli bizi para aldığımızla itham ediyorlar. Çocuklarının yüzüne bakamıyorum. 2 kız çocuğum daha var yüzlerine bakamıyorum, ağabeylerini kurtaramadığım için sürekli vicdan azabı duyuyorum. Bir anne olarak oğluma karşı görevim, onu kurtarmak, ben bunu yapacağım, Allah’ın izniyle bu mücadelenin sonunda zaferle çıkacağız. Sadece kendim için değil, burada oturan bütün anneler ve gelmeyen bütün anneler için burada bir mücadele başlattık, sonuna kadar da sürdüreceğiz."