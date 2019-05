Özel öğrenciler azmetti özel araç yaptı

“Projeye her bir öğrencimiz, her bir anlamda destek verdi”

Projenin TÜBİTAK tarafından kabul edildiğinden itibaren üç buçuk ay içerisinde tamamlandığını ifade eden Şen, “Bu üç buçuk ay bize gece gündüz çalışmamızı sağladı. Öğrencilerimiz de pansiyon olduğu için, yatılı kaldıkları için ders dışında da çok büyük katkılar verdiler. Onlar ve biz kendimizi bu anlamda gerçekten yetiştirdik. Metal bölümü olarak 30’un üzerinde öğrencimiz var. Zaman zaman hepsi çalıştılar. Yani bayrak yarışı gibi düşünün, birinci sınıflar işte haftanın iki günü, ikinci sınıflar haftanın üç günü, üçüncü sınıflar haftanın yine iki günü çalışarak projeye her bir öğrencimiz, her bir anlamda destek verdi” şeklinde konuştu.

Projede yer alan Metal Bölümü son sınıf öğrencisi Mevlüt Çetinkaya da işaret diliyle bu projeyi işitme engellilerle çalışarak yaptıklarını belirterek, "Çok ağır değil, zorlukları var ancak yavaş yavaş yaptık. Bozmadan yavaş yavaş, güzel şekilde tamamladık. Allah’a çok şükürler olsun, bitirdik projeyi, tamamladık” diye konuştu.