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Özel öğrenciler bir günlük üniversiteli oldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:02 | Son Güncelleme

Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezi'ndeki 80 zihinsel engelli öğrenci, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde temsili olarak bir günlük üniversiteli oldu - Derse giren, tiyatro gösterilerine katılan öğrenciler, gün sonunda kendileri için hazırlanan mezuniyet töreninde kep attı

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ile Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezi iş birliğinde temsili olarak bir günlük üniversiteli olan 80 zihinsel engelli öğrenci, gün sonunda kep atarak mezun oldu.

Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nden gelen 80 öğrenci, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde düzenlenen törende bir günlük temsili üniversiteli oldu. Önce derse giren ve bölüm hakkında bilgi alan öğrenciler, ardından konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliklere katıldı.

Hemşirelik Fakültesi Tiyatro Bölümü öğrencileri ile tiyatro gösterisi yapan öğrenciler, folklor ve dans gösterileri ile hem kendilerini hem de katılımcıları eğlendirdi. Etkinliklerin ardından öğrenciler kep atarak mezun oldu.

- "Öğrencilerimizin ve ailelerinin hayalini gerçekleştirdik"

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sebahat Gözüm, törende yaptığı konuşmada, üniversitelerin araştırma ve eğitim çalışmalarının dışında topluma katkı sağlayacak faaliyetleri de gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi. Gözüm, sınırlı kaynaklarla ellerinden geleni yaptıklarını ve bundan sonra da yapmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kepez Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Gökmen Güler de okulun 2016 yılında kurulduğunu, orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrencilere hizmet verdiğini söyledi.

En büyük hayallerinin okuldan mezun olan öğrencilerin eğitimlerini üniversite ortamında devam ettirmesini sağlamak olduğunu ifade eden Güler, "Temsili de olsa hayalimizi bugün burada gerçekleştiriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Eğitimde feda edilebilecek hiçbir fert yoktur.' Bu düşünce ile yola çıktık ve üzerimize düşen çabayı gösteriyoruz." dedi.

Kafalarda ve kalplerde engellerin kaldırılmadığı sürece engellilerin toplumda yer edinemeyeceğini vurgulayan Güler, diğer fakültelerden ve kurumlardan da buna benzer etkinlikler beklediklerini kaydetti.

Fakülte Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ayşegül İşler Dalgıç da özel çocuklar ile ailelerinin hayalini bugün gerçekleştirdiklerini söyledi. Zihinsel engelli öğrencilerin de artık üniversitelere gidebildiklerini dile getiren Dalgıç, burada temsili olarak bir günlük üniversiteli olan öğrencilerin sınava girip hayallerini gerçekleştirebileceklerini belirtti.

Konferans salonundaki etkinliklerin ardından üniversiteyi gezen öğrenciler, yerleşkede öğle yemeği yedi. Bir günlük üniversiteli olan özel öğrenciler, kendileri için hazırlanan etkinliklere büyük bir heyecanla eşlik etti.

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