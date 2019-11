Özel öğrenciler hem güldürdü hem duygulandırdı

“Emniyet teşkilatı üstün gayretle çalışıyor”

Kapanış töreninin açılış konuşmasını yapan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, “Huzur ve güvenliğin kamu düzeninin korunması ve devamının sağlanması için emniyet teşkilatımız yetişmiş insan gücü yüksek oranım düzeyi çağdaş görev anlayış ile her zaman üstün bir gayretle büyük bir fedakarlık içerisinde çalışıp halkımızın var olan huzur, güven ve desteğini daha iyi seviyelere getirmek için sosyal sorumluluk projeleri de yapmaktadır” dedi.

“Engelleri aşmak bir inanç meselesidir”

Engelli vatandaşların sosyal hayata dahil edilmesi gerektiğine değinen Vali Ali Arslantaş, “Bir milletin gelişmişlik düzeyinin en büyük göstergesi yaşam standartlarıyla, devletin bireylere verdiği önemle belirlenir. İnsana verilen değerin en belirgin yansıması ise engellilere verilen değer ve onlara sağlanan kolaylıklardır. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata dahil edilerek yaşam kalitelerinin yükseltilmesi, medeni bir toplum olmanın zaruretlerindendir. Ancak kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları yanında toplumun da bir bütün olarak konuya göstereceği hassasiyet çok önemlidir. Engellilik, sadece engellilerin ve ailelerinin maruz kaldığı bir sağlık sorunu olmaktan ziyade sosyal boyutlarıyla her birimizi yakından ilgilendiren, olumsuz etkilerini asgariye indirmek için herkesin katkı ve ortak çabasına ihtiyaç duyulan toplumsal bir husustur. Engelleri aşmak bir inanç meselesidir. Ortak bir bilinç oluşturabilirsek kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın öncülüğünde engelli yavrularımızın önündeki engelleri kolayca aşabiliriz. Her insan bir engelli adayıdır. İnsan; alnında ne yazdığını, yaşamadan öğrenecek bir bilgiye ya da kudrete sahip değildir. Bu açıdan bakıldığı takdirde her bireyin bir gün bir engelle karşılaşabileceğinin ve engelli olarak anılabileceğinin idrakinde ve bilincinde olması gerekir” diye konuştu.