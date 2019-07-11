Özel öğrenciler için Tarım Atölyesi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesindeki Özel Eğitim Uygulama Okulu bahçesinin 300 metrekarelik alanına özel öğrencilerin tarım ve sera alanlarında çalışmalarına katkı sağlamak için Tarım Atölyesi kuruldu. Özel öğrenciler öğretmenleri gözetiminde atölyede sebze ve meyve yetiştirmeyi öğreniyor.

Sandıklı'daki Özçınar Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki özel öğrencilerin, ileriki hayatlarında tarım ve sera alanlarında çalışmalarını sağlamak amacıyla bahçeye Tarım Atölyesi kurulması kararı alındı. Belediye tarafından parke ve bordür taşı temini yapılırken, okul idareci, öğretmen ve öğrencileri, okul bahçesinin 300 metrekarelik alanına birlikte Tarım Atölyesi kurdu. Domates, biber, marul, çilek ve karpuz gibi birçok sebze ve meyve yetiştirilmeye başlanan Tarım Atölyesi'nde özel öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde üretim yapıyor.

'AMAÇ ÖĞRENCİLERİMİZİN BAĞIMSIZLAŞMASINI SAĞLAMAK'

Okulun Müdür Yardımcısı Mehmet Sarısoy, "Tarım Atölye'mizi kurmamızdaki en önemli amaç öğrencilerimizin bağımsızlaşmasını sağlamak. Öğrencilerimize mezun olduktan sonra da desteğimizi sunabilmek. Sandıklı'da seralarda çalışabilmelerini sağlamak ve öğrencilerimizi bu alanda yetiştirmek için Tarım Atölye'mizi kurduk. Tarım Atölye'mizde, domates, biber, kabak, karpuz, salatalık ve çilek gibi çok çeşitli ürünlerimiz var. Öğrencilerimiz bu ürünlerin yetişmesi konusunda gerek ürün bakımı gerek hasat konusunda yakından bilgi sahibi oluyor" dedi.

'TAMAMEN KENDİ EL EMEĞİMİZ'

Tarım Atölyesi'nin sıfırdan oluşturulduğunu anlatan Mehmet Sarısoy, "Burası bomboş bir alandı. Parke ve bordür taşı döşemesi, sulama sistemi kurulumu, boyanması gibi işlemleri okulumuz öğretmen, idarecileri ve öğrencileri tarafından gerçekleştirildi. Tamamen kendi el emeğimiz. Çizimi, projesi tamamen kendimize ait. 300 metrekare kadar bir alan. Bu alanı her sene aktif hale getirip, kullanmak istiyoruz. Mezun öğrencilerimize de buralarda yazın kurs açarak, yetiştirmek istiyoruz. Öğrencilerimiz evlere hapis olmasın istiyoruz. Öğrencilerimiz ürünlerin çapalama işlemlerini yapabiliyor. Hasat işlemlerini, sulama işlemlerini gerçekleştirebiliyor" diye konuştu.