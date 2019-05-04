İSTANBUL (AA) - Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri akranlarından ayırmadan, kendi bireysel ihtiyaçlarına ve performanslarına göre eğitim alabilecekleri bir programla yetiştiren Kalem Vakfı Okulları tarafından "Kalem'in Renkleri" adlı programı düzenlendi.

Kalem Vakfı Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'nde, bu yıl 13'üncüsü düzenlenen etkinlikte, akranlarıyla bütünleşmiş, saygı, sevgi, hoşgörü ile bir arada yaşamayı başarmış özel öğrencilerle onlara destek olan sınıf arkadaşları sahnede birlikte yeteneklerini sergiledi.

Etkinlikte konuşan Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğretim Üyesi ve Kalem Vakfı Okulları Eğitim Danışmanı Dr. Osman Sezgin, eğitim ve sosyal ortamın bir insan hakkı olup asla özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin elinden alınamayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından "Tebessüm Müzik Olunca" ritm ve koro gösterisi gerçekleştirildi.

Program, "Bir Oyun Oynayalım: Tebessüm Etsin Dünya" geleneksel çocuk oyunları ve özel öğrencilerin yakınlarıyla sahneye çıkıp hünerlerini sergilediği "Yöreler Arası Halk Oyunları" gösterileriyle devam etti.

İlkokul öğrencileri arasında düzenlenen "Özel Arkadaşım İçin Bir Oyuncak Tasarımı" ve ortaokul öğrencilerine yönelik "Özel Arkadaşım ve Ben Konulu Kısa Film" yarışmalarında dereceye girenlerin ödülleri verildi.

