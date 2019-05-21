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(Özel) Öğrenciler kanserli köpeği tedavi ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 10:27 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesindeki Çardak İlköğretim Okulu öğrencileri kanser hastası olan sokak köpeği için yardım kampanyası düzenleyerek tedavi ettirdi.Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde eğitim-öğretime devam eden Çardak İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencileri vücudunda tümör çıkan köpeğin kanser hastası olduğunu öğrendi.

(Özel) Öğrenciler kanserli köpeği tedavi ettirdi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesindeki Çardak İlköğretim Okulu öğrencileri kanser hastası olan sokak köpeği için yardım kampanyası düzenleyerek tedavi ettirdi.
Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde eğitim-öğretime devam eden Çardak İlköğretim Okulu 8’inci sınıf öğrencileri vücudunda tümör çıkan köpeğin kanser hastası olduğunu öğrendi. Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneğinin yardımıyla ’Tarçın’ ismini verdikleri köpeği veteriner hekime götüren öğrenciler kanser vakasıyla karşılaştı. Hemen yardım kampanyası başlatan öğrenciler tedavi masraflarının karşılanması için girişimlerde bulundu. 8. sınıf öğrencisi Ceren Uysal, "Öncelikle Tarçın’ı ilk gördüğümüzde çok korktuk. Arka bölgesinde çıkan tümörün fotoğrafını çekip ilçede yer alan bir veterinere gösterdik. Bize daha gelişmiş bir klinikte görülmesini tavsiye etti. Biz de Çanakkale ilinde veterinerle görüştük" dedi.
Okul öğrencilerinden Şeyma Akbilir, "Tedavi sürecinde üç sıkıntımız vardı. Her kemoterapi gördüğünde kim götürüp getirecekti. Kemoterapiden sonra mikropların bulaşmaması için nerede kalacağını bilmiyorduk. Son olarak tedavi masraflarını kim ödeyecekti. Bu konuda Çanakkale’den gelen öğretmenlerimizden yardım aldık. Her cuma 6 saat kemoterapi gördü ve öğretmenlerimiz sürekli götürüp getirdiler ve onun başında beklediler. Tedavi sürecinde Lapseki Belediyesine ait hayvan barınağında kaldı. Tedavi masraflarının bir kısmını öğretmenlerimizden, bir kısmını da sağlık ocağı çalışanları, iş adamı Ahmet Öztürk ve Çardak Belde Belediye Başkanı Metin Semerci’den temin ettik" dedi.
Sağduyu mesajı da veren öğrenciler hayvanlara yönelik yapılan şiddete sessiz kalınmamasını istedi. Sağlığına kavuşan Tarçın isimli sokak köpeği her teneffüs zilinde okul bahçesine girerek sahip çıkan öğrencilere sevgi gösterisinde bulunuyor. Lapseki ve Çardak Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hüveyda Gül, öğrencilerin gayretleriyle tedavi olarak hayata tutunan Tarçın’ın yeniden sağlığına kavuştuğunu belirtti. Küçük yüreklerin büyük bir iş başardığını kaydeden Gül , "Herkese teşekkür ediyorum" dedi.

(Özel) Öğrenciler kanserli köpeği tedavi ettirdi

(Özel) Öğrenciler kanserli köpeği tedavi ettirdi

(Özel) Öğrenciler kanserli köpeği tedavi ettirdi

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