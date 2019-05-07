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Özel öğrenciler markette alışveriş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 14:18 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de özel öğrenciler, "Hayatın İçinde" projesi kapsamında bir süpermarketten kendi seçtikleri ürünleri satın aldı

Gümüşhane'de özel eğitim kurumlarında öğrenim gören bazı öğrenciler, sosyal uyum becerilerinin gelişmesi amacıyla bir süpermarketten alışveriş yaptı.

Gümüşhane Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Özel Eğitim Meslek Okulunca ortaklaşa geliştirilen "Hayatın İçinde" projesi kapsamında kent merkezindeki bir süpermarkete getirilen öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde raflar arasında gezerek istedikleri ürünleri aldı.

Öğrenciler daha sonra ödeme yapmak için sıra bekleyerek kasaya geldi.

Satın aldıkları ürünleri de kendileri poşetleyen yaklaşık 35 öğrenci, daha önceden kendilerine verilen kartlarla ödeme yaparak alışverişlerini tamamladı.

Özel Eğitim Uygulama Okulu öğretmenlerinden Ela Merdan, projenin özel bireylerin alışverişi öğrenmesini ve sosyal uyumlarına ivme kazandırmayı amaçladığını söyledi.

Merdan, çocukların markette keyifli anlar yaşadığını ve aynı zamanda da farklı konularda beceri elde ettiklerini kaydetti.

Projenin ardından öğrenciler servis araçlarıyla okullarına döndü.

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