(Özel) Öğrenciler okul çıkışı dehşeti yaşadı

Zeytinburnu’nda okul çıkışında öğrenciler arasında bıçaklı kavga yaşandı. İki öğrencinin bıçakla yaralandığı kavgada yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi yakında bulunan yurtta kalan ve hemşirelik okuyan öğrenciler yaptı.

Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Zeytinburnu’nda meydana geldi. İddiaya göre, İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin çıkışında öğrenciler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken öğrencilerden biri yanında getirdiği bıçakla Uğur D. (17) ve Ali O. (16) isimli öğrencileri çeşitli yerlerinde bıçakladı. Yaralanan öğrenciler olay yerinden kaçarak yakında bulunan bir öğrenci yurduna sığındı. Bu sırada yurtta bulunan hemşirelik bölümü öğrencileri hemen yaralı öğrencilere müdahale etti. Yurdun güvenlik görevlileri de kapıda önlem alarak durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini hemşirelik öğrencilerinin yaptığı yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



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