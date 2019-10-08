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(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 09:21 | Son Güncelleme

Bursa’da onlarca öğrenci evlerinde besledikleri hayvanları okula getirerek arkadaşlarına tanıttı.

Bursa’da onlarca öğrenci evlerinde besledikleri hayvanları okula getirerek arkadaşlarına tanıttı. Okul adeta hayvanat bahçesine döndü.
Nilüfer ilçesinde bulunan Öğretmen Mehmet Aras İlkokulu öğrencileri örnek bir davranışa imza attı. Minik öğrencilerden evlerinde hayvan besleyenler, baktıkları balık, kedi, tavşan, papağan, kaplumbağa, muhabbet kuşu ve tavukları okula getirip burada kafeslerinde sergiledi. Evlerinde hayvan beslemeyen diğer öğrenciler, arkadaşlarından bu hayvanlar hakkında bilgi aldı. Okullarının adeta minik bir hayvanat bahçesine döndüğünü gören öğrenciler sevinçten havalara zıpladı. Hayvanları tek tek ziyaret eden minik öğrenciler onları severek neşeli vakit geçirdi.
Öğrencilerin hayvanları yakından tanıması için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Öğretmen Mehmet Aras İlkokulu Müdürü Mustafa Sakarya, “Hayvanları Koruma Günü münasebetiyle öğrencilerimize dokunup hissedebileceği bir faaliyet yapmak istedik. Çocuklarımız evlerinde besledikleri evcil hayvanları velilerinin nezaretinde okulumuza getirerek diğer arkadaşlarına gösterdi. Hayvanların özelliklerini ve nasıl beslenmesi gerektiğiyle alakalı bilgiler verdi” dedi.
Okullarında onlarca çeşit hayvanı tanıma ve sevme fırsatı bulan minik öğrenciler, “Bugün burada arkadaşlarımızın evlerinde besledikleri evcil hayvanları sevme imkanı bulduk. Hepsi çok tatlı ve güzeller. Bazılarımız bu hayvanları daha önce görüp severken, bazılarımız ise ilk defa sevme imkanı buldu. Hayvanları okulumuzda gördüğümüz için çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi

(Özel) Öğrenciler okulu hayvanat bahçesine çevirdi
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