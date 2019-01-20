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"Özel öğrenciler"den, Afrin'deki Mehmetçiğe bere ve kaşkol

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 10:19 | Son Güncelleme

SİLİVRİ’de bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu tekstil bölümünün öğrencileri Afrin'de mücadele eden askerler için harçlıklarıyla aldıkları malzemelerden ürettikleri bere ve kaşkolları Silivri Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan’a teslim etti.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- SİLİVRİ’de bulunan Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Okulu tekstil bölümünün öğrencileri Afrin'de mücadele eden askerler için harçlıklarıyla aldıkları malzemelerden ürettikleri bere ve kaşkolları Silivri Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan’a teslim etti.
Okul Müdürü Bünyamin Kurt, Suriye'nin Afrin bölgesinde vatan görevini yapan askerler için hediye çantalarını hazırlayan öğrencileriyle Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı’na gitti. Binbaşı Güngör Kırarslan tarafından kabul edilen öğrenciler adına konuşan okul Müdürü Kurt, engelli olarak nitelendirilen özel öğrencilerinin topluma örnek çalışmalar içerisinde olduklarını belirterek, "Öğrencilerimizin bu armağanı Mehmetçiğimize bir moral ve teşekkür olarak değerlendirilmelidir. Öğrencilerimiz, Mehmetçiğin bu kutsal mücadelelerinde yalnız olmadıklarını en özel dualarda yer aldıklarını göstermektedir" dedi.
İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan, öğrencilerin getirdiği, üzerinde duygularını kağıda döktükleri birer mektup bulunan bere ve kaşkol paketlerini alırken, vatan savunması görevini yerine getiren Mehmetçiğe bu özel desteğin çok anlamlı olduğunu, bunları en kısa sürede ulaştırmaya çalışacağını belirterek, "Duygu dolu bu hediyeleriniz Afrin’de bulunan ağabeylerinizin askerimizin moral ve motivasyonuna bir kat daha fazla katkı sağlayacak. Biz de sizleri en kısa sürede ziyarete geleceğiz” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

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