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(Özel) Öğrencilerden İstiklal Marşı’nın ruhunu yaşatan anlamlı klip

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle, Ali Öztaylan Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri hazırladıkları klip ile takdir topladı.Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle bir video klip hazırladı.

(Özel) Öğrencilerden İstiklal Marşı’nın ruhunu yaşatan anlamlı klip

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle, Ali Öztaylan Bandırma Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri hazırladıkları klip ile takdir topladı.
Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 12 Mart İstiklal Marşının kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü nedeniyle bir video klip hazırladı. Milli ve manevi değerlerine önem veren öğrenciler bir hafta gibi kısa sürede İstiklal Marşının iki kıtasını Bandırma’nın önemli yerlerinde okuyarak video hazırladılar. Videoda İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kısa kesitler yer alırken, öğrenciler manevi değerlerin pekişmesi adına klibi hazırladıklarını kaydetti.

"Öğrencilerimiz büyük emek sarf etti"
Ali Öztaylan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Önder Turhan, İstiklal Marşını anlatmaya ve anlamaya çok ihtiyaç olan bu günlerde öğrencilerin hazırladığı başarısına değinerek, “Öğrencilerimizle 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u anma günü ile ilgili neler yapabiliriz diye düşündük. Milli ve manevi değerlerimize büyük önem veren öğrencilerimiz video hazırlamak istediklerini söylediler. Çünkü video hem kalıcı olacak hem de daha geniş kitlelere ulaşabilecektir. Aslında bir hafta gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde hazırlandı. 9. sınıflardan birkaç öğrenci ve 10. sınıflardan da öğrencilerimizle çalıştık. Bu süreç boyunca öğrencilerimiz çok gayretli ve istekliydi. Dörtlükler arasındaki geçişleri sınıflarda çektik. İstiklal Marşı’nın her dörtlüğünde anlam bakımından ilgili mekanlarda çekmeye çalıştık. Okulumuz önünde bayrak etrafında son dörtlüğü okumak yine öğrencilerimizin fikriydi. İstiklal Marşı’mızın ruhunu yansıtmak için en güzeli nasıl yapabiliriz düşüncesiyle büyük gayret gösterdiler. Bu arada video çekimi ve montajı büyük emek harcayan öğrencilerimizi tebrik etmek istiyorum. Okulumuza ait kendi kamerasıyla çekim ve montajı çok uğraştılar. İstiklal Marşı’mızı anlamaya ve anlatmaya çok ihtiyacımız olduğu şu günlerde okulumuz öğrencileri böyle bir çalışma içinde görmek büyük gurur verici hepsini tebrik ediyorum” dedi.

(Özel) Öğrencilerden İstiklal Marşı’nın ruhunu yaşatan anlamlı klip

(Özel) Öğrencilerden İstiklal Marşı’nın ruhunu yaşatan anlamlı klip

(Özel) Öğrencilerden İstiklal Marşı’nın ruhunu yaşatan anlamlı klip

(Özel) Öğrencilerden İstiklal Marşı’nın ruhunu yaşatan anlamlı klip

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